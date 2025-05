La famosa foodblogger Benedetta Rossi, questa sera ospite a Belve da Francesca Fagnani, si racconta per la prima volta a cuore aperto. Dalle sue esperienze dietro i fornelli alle confessioni sulla vita privata, che la cuoca ha vissuto al fianco del marito Marco Gentili. Tra loro non è mai mancato l’amore, ma i due non hanno avuto la fortuna di abbracciare un figlio. E’ lo stesso Marco ad aver chiarito i motivi dei mancati figli arrivati nella loro vita: “Ne abbiamo sofferto. Quell’amore che non è arrivato da un figlio è arrivato in un’altra forma a tutti e due. Abbiamo fatto squadra” ha rivelato l’uomo ammettendo:

“Semplicemente non abbiamo avuto figli perché non sono arrivati” ha chiarito. Il legame tra Benedetta Rossi e Marco Gentili è stato comunque importante e in tutti questi anni tra loro non sono mai venuti meno rispetto e amore. E poco importa se alla fine non sono riusciti ad allargare la famiglia, Benedetta Rossi si gode il momento positivo come foodblogger, che le ha permesso di entrare nelle case e nei cuori di tantissimi italiani.

Perché Benedetta Rossi non ha avuto figli? “Saremmo stati dei buoni genitori”

Sempre nel corso di una intervista concessa in quel di Verissimo, Marco Gentili, marito di Benedetta Rossi, ha colto l’occasione per parlare dei figli mai arrivati nella loro vita. “I figli non è che non li volevamo o abbiamo fatto programmi in questo senso, ma semplicemente non sono arrivati.

Noi siamo andati avanti con il nostro percorso di vita, guardando alle cose belle che ci accadevano nel frattempo” hanno detto in coro i due in una vecchia intervista concessa nel programma di Canale Cinque condotto da Silvia Toffanin.

