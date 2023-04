Perché Benedetta Vari è assente al serale di Amici 2023?/ Mattia balla senza lei: il motivo

Amici 2023, Benedetta Vari, ballerina professionista in coppia con Mattia, assente al sesto serale: perché?

Per il sesto serale di Amici 2023, Mattia Zenzola scenderà sul palco da solo. Com’è noto, l’allievo di Raimondo Todaro ha come sua partner Benedetta Vari, ex allieva poi assunta da Maria De Filippi come professionista. Nelle precedenti puntate, Mattia si è sempre esibito con lei, ma questa sera non sarà così. Benedetta, infatti, è assente nel sesto serale di Amici 22; ma per quale motivo?

Stando alle anticipazioni lanciate sul web da GossipTv (che trovate alla fine dell’articolo), Benedetta, nella puntata di questa sera, non c’è perché malata. Probabilmente si tratta di un malanno che la terrà lontana dal palco solo per pochi giorni, dunque la rivedremo esibirsi nel corso del settimo serale del talent di Canale 5.

Benedetta Vari assente al serale di Amici 22: salta il guanto di sfida tra Mattia e Isobel

L’assenza di Benedetta Vari al sesto serale di Amici 2023 implica però anche l’assenza di una prova che il pubblico attende da quando è stata annunciata in casetta: il guanto di sfida tra Isobel e Mattia. Nella sfida lanciata da Todaro all’allieva della maestra Celentano, Benedetta ha infatti un duplice ruolo: la professionista deve esibirsi non solo col suo partner, ma anche con Isobel. La sua assenza, dunque, impedisce lo svolgimento di questo guanto, anche perché, per le norme covid, gli allievi possono esibirsi solo con chi vive in casetta con loro, come appunto Benedetta. Il guanto è dunque probabilmente rimandato alla prossima settimana, quando Benedetta sarà di nuovo pronta ad esibirsi.

