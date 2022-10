Perché Benfica Juventus senza goal line technology/ “Problema tecnico” cos’è successo

Niente goal line technology in Benfica Juventus, partita di Champions League in programma stasera, decisiva per i bianconeri per tenere vive le loro speranze di qualificazione alla fase successiva ai gironi. L’arbitro serbo Srdjan Jovanovic non avrà la possibilità di usarla. Ad annunciarlo è stata la Uefa che con un comunicato ha spiegato il disservizio e le cause. «In vista della partita tra Benfica e Juventus il club di casa, all’insaputa della Uefa e del fornitore della goal-line technology, ha commissionato dei lavori allo stadio Da Luz che hanno reso disfunzionale il sistema tecnologico della goal-line».

Di conseguenza, non è possibile «sostituire e installare un nuovo sistema in tempo per il match e quindi la partita si disputerà senza l’utilizzo della goal-line technology, come previsto da regolamento della Uefa Champions League». Questo vuol dire che i sensori installati sulle porte, preziosi per segnalare automaticamente all’arbitro se il pallone ha varcato la linea (grazie alle riprese di sette telecamere) saranno disattivati durante Benfica Juventus.

GOAL LINE TECNHNOLOGY, QUEL “GOL FANTASMA”…

Questi sensori, che danno vita alla cosiddetta goal line technology, sono usati a livello internazionale a partire dalla stagione 2016/2017. Peraltro, uno dei casi più celebri relativi ad un “gol fantasma” riguarda la Juventus (e così pure il Milan, che invece è impegnato stasera a Zagabria). Era il febbraio 2012 quando non fu concessa una rete al calciatore allora rossonero Muntari, perché l’arbitro ritenentesi che il pallone non avesse oltrepassato del tutto la linea di porta, come previsto da regolamento per assegnare la rete, sebbene poi le immagini abbiano evidenziato l’esatto opposto. Sono passati dieci anni da allora e molto è cambiato da questo punto di vista, visto che poi alla goal line technology si è aggiunta la tecnologia del Var ad ausilio dell’arbitro. Ma stasera Benfica e Juventus non avranno a disposizione la goal line technology a causa di un disservizio legato a dei lavori allo stato commissionati dal club portoghese.

