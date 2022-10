Perché Benji e Fede si sono lasciati?/ Motivi della rottura “l’idea di allontanarci…”

Benji e Fede: dal sodalizio musicale alla separazione

Benji e Fede ovvero Benjamin Mascolo e Federico Rossi si sono conosciuti quando entrambi erano giovanissimi grazie ad uno scambio di messaggi dando poi vita al duo musicale che, per anni, ha scalato le classifiche e fatto sognare tantissimi fan. Insieme, hanno realizzato cinque album portando a casa dischi d’oro e di platino. Un successo incredibile ed inaspettato per Benji e Fede che, ad un certo punto del loro percorso professionale, hanno scelto di separarsi per intraprendere una carriera solista. La scelta di separarsi è stata ponderata bene da entrambi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair nel 2020, hanno spiegato di aver rafforzato l’amicizia con la fine della collaborazione musicale.

«Resta grande rispetto, amicizia e fratellanza. Il vero amico non è quello che devi per forza vedere tutti i giorni ma quello che quando hai bisogno c’è. Il nostro rapporto inevitabilmente adesso cambierà perché non lavoreremo più insieme 24 ore al giorno, ma la sostanza resta, non toglierà niente al nostro rapporto. Anzi, da quando abbiamo iniziato questo periodo di stop, la nostra amicizia ne sta guadagnando perché non sentiamo più la pressione di lavorare insieme».

I veri motivi della separazione di Benji e Fede

L’amicizia, l’affetto, il rispetto e la stima professionale restano tra Benji e Fede che, dopo gli anni vissuti l’uno accanto all’altro sia come amici che come colleghi, portano avanti le rispettive carriere. Nell’intervista rilasciata a Vanity Fair nel 2020, i due hanno svelato anche i veri motivi per cui hanno scelto di sciogliersi come duo musicale.

«Era nell’aria da un bel po’ l’idea di allontanarci da quel velo di pressione che abbiamo iniziato a sentire da giovanissimi. Un giorno eravamo in studio, ci siamo messi a parlare, Ben me l’ha detto e ci siamo subito trovati d’accordo. Entrambi sapevamo che era arrivato il momento di dire stop e di provare a raccontarci in maniera nuova. La musica sarà sempre nella nostra vita ma oggi non sappiamo in che modo. Il futuro è dubbio», ha spiegato Federico.

