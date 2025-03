Perché Benji & Fede si sono separati? La decisione nel 2020

Per anni hanno fatto impazzire le adolescenti di tutta Italia con i loro tormentoni e la loro musica coinvolgente. Parliamo di Benji & Fede, il duo musicale composto da Benjamin Mascolo e Federico Rossi, fondato nel 2010. I due hanno avuto un successo spropositato che li ha portati a vendere tantissimi album e a fare il pienone ai loro concerti: ogni data era piena di un pubblico giovane che non vedeva loro di cantare cantare le canzoni dei propri idoli. Proprio questo successo è arrivato a raggiungere vette talmente alte che i due hanno detto basta. Ma perché Benji & Fede si sono separati? La decisione è arrivata soprattutto da parte di Benjamin Mascolo, che in più di un’occasione ha parlato dell’addio al duo che aveva fondato con l’amico Federico Rossi.

La scelta non è stata semplice ma necessaria: Benjamin, ha spiegato di essere arrivato ad un punto limite, tanto che non riusciva più a vivere la sua vita serenamente. Lo stress era talmente tanto alto che ogni due settimane si ritrovava a fare i conti con le placche alla gola che lo hanno portato a prendere la difficile decisione di separarsi dal duo, con il quale avevo ottenuto un successo enorme ma allo stesso tempo una popolarità che non sempre gli aveva fatto bene. A decidere la separazione, anche un altro fattore: sempre Benji ha raccontato che avrebbe voluto più spazio all’interno del duo, in particolar modo come cantante. Quando ha però proposto a Federico Rossi di ottenere quello spazio che desiderava, non venendo più relegato ai soli ritornelli, la risposta che ha ottenuto non è stata quella che sperava. fede, non si è detto infatti d’accordo, e per questa ragione Benjamin, già stressato per via dei problemi fisici che lo attagliavano, ha deciso di lasciare Benji & Fede.

Perché Benji & Fede si sono separati? Il ritorno insieme dopo la separazione artistica

Nonostante la separazione artistica, Benjamin Mascolo e Federico Rossi hanno continuato a volersi un gran bene e non hanno mai escluso la possibilità che Benji & Fede ritornasse. E così sarà proprio nel 2025: i due hanno deciso di tornare con un nuovo album che celebra i loro momenti più felici insieme e allo stesso tempo di tornare negli Stati e nei palazzetti per incontrare quegli adolescenti oggi un po’ cresciuti e nuove generazioni, pronte ad accogliere la loro musica.