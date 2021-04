Perché Beppe Braida si è ritirato dall’Isola dei Famosi?/ Video Genitori malati Covid

I GENITORI MALATI DI COVID, BEPPE BRAIDA SI RITIRA DALL’ISOLA DEI FAMOSI 2021

Beppe Braida, comico piemontese ed ex conduttore di trasmissioni cabarettistiche targate Mediaset, si è ritirato dall’edizione 2021 de “L’Isola dei Famosi” nei giorni scorsi, dopo avere ricevuto una notizia da parte della produzione che l’ha gettato nello sconforto. Infatti, le ragioni del ritiro di Braida dal reality show di Canale 5 sono da ricercarsi nelle condizioni di salute dei suoi genitori, in particolare di suo padre Nando, risultato positivo al Coronavirus e ricoverato in ospedale. La mamma del cabarettista, invece, ha anch’essa contratto il virus, ma in questo momento sarebbe asintomatica.

Genitori Beppe Braida malati di Covid, come stanno?/ “Mi volevano con giacca e cravatta”

Non appena appreso il terribile aggiornamento sulle spiagge dell’Honduras, Beppe Braida, visibilmente e comprensibilmente sconvolto, si è lasciato andare a un pianto inconsolabile, circondato dall’affetto dei suoi compagni d’avventura, i quali hanno cercato di supportarlo, facendosi raccontare cosa lo addolorasse così tanto. Non appena il naufrago ha rivelato al resto del gruppo ciò che gli era stato appena comunicato, Gilles Rocca gli si è avvicinato, l’ha abbracciato e gli ha detto di fare ritorno in Italia immediatamente, decisione che peraltro Braida aveva già maturato.

Beppe Braida lascia l'Isola dei Famosi, Brando lo snobba!/ Gilles Rocca: "Hai fatto una cosa indegna"

BEPPE BRAIDA DOPO L’ADDIO ALL’ISOLA DEI FAMOSI, IL RITORNO IN ITALIA

Così, Beppe Braida, ha raccolto le sue cose e preso il primo volo disponibile dall’Honduras in direzione Italia, concludendo anzitempo la sua Isola dei Famosi, nella quale ha decisamente ben figurato, integrandosi alla perfezione nel gruppo e agendo per il bene comune, senza risparmiarsi mai, neppure in occasione delle prove a squadre. Il comico era entrato davvero nel cuore di tutti, tanto che finora non era mai entrato in nomination e in molti sui social lo indicavano tra i potenziali finalisti di quest’avventura.

Beppe Braida lascia L'Isola dei famosi 2021/ Perchè? Gravi motivi...

Poi, è arrivata l’inattesa tegola e, giustamente, Braida ha dato priorità ai propri affetti, rientrando nel nostro Paese con un volo atterrato a Malpensa, come documentato mediante un breve video diffuso attraverso i suoi profili social, nel quale si vede il naufrago scambiare un brevissimo saluto con l’autore del filmato e proseguire il proprio cammino verso l’uscita dell’aeroporto, così da mettersi in viaggio al più presto verso il Piemonte, dove si trova ricoverato il papà Nando, e cercare di stare vicino alla madre, seppur debitamente distanziato per via della sua positività.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Braida (@beppebraida)





© RIPRODUZIONE RISERVATA