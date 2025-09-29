Perché Blanca indossa sempre una cintura elastica, in "Blanca 3" e anche nelle altre stagioni? La curiosità sulla fiction e sulla singolare scelta di stile

Blanca 3, i look della protagonista: dai giacconi colorati alla cintura elastica

Tra le più amate fiction Rai troviamo sicuramente Blanca, che questa sera, lunedì 29 settembre 2025, torna a fare compagnia ai telespettatori con l’attesissima terza stagione in prima serata. Blanca 3 promette emozioni, colpi di scena e grandi novità, ma il punto fermo resta ancora una volta la protagonista, giovane detective affetta da cecità che, dopo un periodo da stagista in commissariato, è diventata consulente della Polizia di Stato.

L’immagine di Blanca è inconfondibile, non solo nel carattere e nel modo di affrontare la vita, ma anche nel suo stile estetico. Sin dalla prima stagione, infatti, la detective ipovedente non può fare a meno del suo personalissimo stile caratterizzato da look sportivi e dai colori piuttosto eccentrici, come i suoi immancabili e coloratissimi giacconi impermeabili.

Non solo una scelta di stile ma anche metaforica: i colori accesi dei suoi outfit rispecchiano infatti la sua anima e il suo carattere, che punta sempre alla solarità e all’ottimismo anche nei momenti più difficili. Immancabile, poi, la sua cintura elastica legata in vita e abbinata a giacche, maglie e non solo: ma perché indossa sempre questo particolare accessorio?

Blanca 3, perché indossa sempre una cintura elastica? Il motivo

La cintura elastica è un accessorio immancabile nel guardaroba di Blanca, e comparirà nuovamente in Blanca 3 abbinata ai suoi outfit inconfondibili. La scelta di rendere questo accessorio così iconico ha in realtà un significato molto particolare ed è legato ad un episodio specifico avvenuto nella vita della protagonista.

Come racconta il sito GenovaToday, infatti, tale cintura elastica le fu donata da Stella, che poi sarebbe diventata la sua migliore amica. In quell’occasione, raccontata nella seconda stagione e che magari molti telespettatori ricorderanno, Blanca si recò presso un centro estetico dove chiese consiglio a Stella su come rivoluzionare il suo look.

La detective chiese un look basico, “il minimo sindacale“, Stella invece rispose che “non esiste il minimo sindacale, siamo dive, e sai cosa fanno le dive? Non si accontentano mai“, risollevando il morale e l’autostima dell’amica. E, a quel punto, le allacciò una cintura elastica alla vita: non solo un accessorio divenuto simbolo di Blanca, ma anche un legame eterno e speciale con la sua migliore amica.