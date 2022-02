Perché Blanco si sdraia sul palco di Sanremo 2022 quando canta “Brividi” ?/ Il motivo

Il rapper rivelazione di quest’anno, Blanco che in pochissimo tempo ha scalato tutte le classifiche fino ad arrivare a vincere il Festival di Sanremo 2022 con il brano “Brividi” cantato insieme a Mahmood. Durante la terza serata del Festival i due cantanti si sono prima seduti sul palco per poi stendersi, un gesto ripetuto proprio da Blanco durante l’esibizione dopo l’annuncio dei vincitori.

Il gesto del rapper ha incuriosito molti spettatori che si sono chiesti il perché il rapper preferisca esibirsi steso. Dopo l’esibizione durante la terza serata del Festival il rapper ha svelato il perché della sua scelta ai microfoni di Radio 2 dicendo: “Siamo distrutti, ho dormito 4 ore e ho detto: Mi devo sdraiare! Ero stanco”.

Blanco si sdraia sul palco di Sanremo 2022: il motivo è che…

Durante l’intervista ai microfoni di Radio 2 Blanco ha svelato il motivo che l’ha spinto a sdraiarsi sul palco dell’Ariston, un gesto che ha ripetuto anche questa sera durante l’esibizione finale dopo aver ricevuto il premio, sicuramente questa sera il rapper bresciano si sarà steso per liberarsi da tutta la tensione accumulata in questa settimana e per scaricare la tensione della vittoria.

Durante l’intervista ai microfoni di Radio 2 anche Mahmood ha svelato di far fatica a stare dietro al rapper confidando, tra le risate: “E’ pazzo, io provo a stargli dietro...” riferendosi agli innumerevoli gesti che il compagno svolge sul palco, dallo sdraiarsi fino al sedersi sulle scale.

