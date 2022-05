Perchè Blind abbandona L’Isola dei famosi?/ “Problemi personali importanti”

E’ terminata definitivamente l’avvenuta di Blind a L’Isola dei famosi. Il noto artista ha deciso di comunicare la sua scelta durante la diretta della puntata di ieri del reality show di Canale 5, e a nulla è quindi valso, come spiegato dal sito Biccy.it, l’incontro con la fidanzata. Greta, in occasione dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, ha cercato di motivare il ragazzo a restare, ma il cantante, così come Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Licia Nunez, ha deciso di non accettare il prolungamento del contratto.

A spiegare le motivazioni di tale gesto è stato lo stesso Blind, che subito dopo aver comunicato appunto la decisione di abbandonare il reality isolano e le Honduras per sempre, si è rivolto alla padrona di casa, Ilary Blasi, spiegando: “Ho deciso di tornare in Italia perché prima di entrare avevo come obiettivo quello di arrivare in finale e questa per me è la mia finale. Ho dei problemi personali privati molti importanti da risolvere e non posso prolungarmi più di questo. Mi dispiace davvero tanto. Sono fiero del percorso che ho fatto e sono fiero di aver dimostrato che l’amore esiste. Non vedo l’ora di fare uscire il mio nuovo singolo e tornare a fare i miei concerti. Per questo non posso prolungarmi”.

BLIND ABBANDONA L’ISOLA DEI FAMOSI, LA POLEMICA SUI SOCIAL

E l’abbandono di Blind è stato anche oggetto di una mezza polemica sui social, ed in particolare sul profilo Instagram dello stesso artista, dove alcuni fan del giovane hnnoa notato un differente trattamento, al momento dell’addio al reality show di Canale 5, fra appunto l’ex di X Factor nonché Guendalina Tavassi e Alessandro Iannoni: “Con Alessandro e Guendalina un altro po’ facevano intervenire il Papa per convincerli a rimanere mentre con Blind e Licia neanche ci hanno provato mi sento male”, ha scritto un utente sui social, mentre un altro ha aggiunto, sulla falsa riga: “Ma va a notare i 40 minuti su Guendalina i 30 su Alessandro pregandoli di rimanere in tutti modi. Per Blind tre secondi. Non si può presentare un programma così”.

