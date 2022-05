Perché Blind è assente dal daytime dell’Isola dei Famosi?/ Polemica social…

Blind scomparso dal daytime dell’Isola dei Famosi, le reazioni social

Blind è spesso assente durante i montaggi che vengono proposti nel daytime dell’Isola dei Famosi. Secondo alcuni utenti, il rapper sarebbe finito in infermeria per un problema al piede, ma non si sa di più. Sui social in molti si sono chiesti come mai Blind fosse scomparso per ben due volte da due daytime. “Comunque sono due daytime che Blind non c’è e Clemente è inquadrato proprio pochi secondi, se si levasse pure Laura sarebbe perfetto, nonostante anche altri non mi stanno simpatici ma almeno sono più tollerabili”, ha scritto uno spettatore sui social.

Blind "Non sono un burattino, Nicolas Vaporidis sta muovendo i fili"/ La zia "finito in un branco di lupi"

Un altro ha sottolineato il fatto che Blind non sarebbe considerato un personaggio importante dagli stessi autori che pertanto non hanno menzionato la sua assenza: “Si era fatto male ad un piede credo. Ma comunque talmente importante per gli autori da non fare passare neanche la scritta sotto dicendo che in infermeria come per gli altri”. Su Twitter sono piovuti tanti commenti in cui il pubblico si chiedeva che fine avesse fatto Blind. “Ma Blind dov’è? Anche lui vittima dei poteri da strega di Licia?” ha scritto un utente su Twitter, “In infermeria mi dicono… Nunez sta eliminando a distanza” ha risposto un altro. “Ma la Maddaloni e Blind? Ancora in infermeria?” ha chiesto un altro utente.

Blind, la zia furiosa: "Isola? È finito in un branco di lupi"/ "Non è un burattino!"

Blind preso di mira dal gruppo: “Sono guardato a vista…”

Non è stata una puntata facile per il rapper Blind, classe 2000 ed ex concorrente di X-Factor, che si ritrova braccato su più fronti anche durante il daytime dell’Isola. Anche lungo il corso delle nomination accenna una stanchezza visibile sul suo volto, palesandola davanti agli occhi della conduttrice romana e dei due opinionisti. Blind è timido, inserito facilmente nel suo gruppo ma del quale non riesce ad acquisire totalmente la fiducia: specialmente quella della concorrente e attrice Lory Del Santo che, però, condivide in qualche modo la sfortuna di risultare antipatica ad una buona parte dei naufraghi. Un gioco di sguardi, insomma, di leve (intese come rapporti) che scatenano reazioni a catena in un’Isola, questa, che non fa di certo sconti a nessuno. Dopo un daytime molto travagliato in cui l’assenza di Blind era stata fatta notare specialmente dal pubblico dei social (e di Twitter), si è compreso come il rapper perugino ex concorrente di X-Factor, fosse stato lontano dai riflettori dell’Isola per un problema al piede, per poi ritornare placidamente in Playa Palapa per la puntata.

Nicolas Vaporidis attaccato da Blind, Clemente e Laura/ "Doppia faccia, ora basta"

Ma nuove minacce sono comunque all’orizzonte. “Sono guardato a vista”, dice con voce quasi tremante, lasciando spaventare in qualche modo la conduttrice che – osservando le dinamiche createsi tra i due gruppi dell’isola – temeva quasi che la diffidenza dei naufraghi si fosse abbattuta su di lui. Ma non è così. Ritornato in Palapa è il turno delle nomination delle Conquistadoras (ndr. Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis, Fabrizia Santarelli), che nominano tutte e tre il concorrente, accusando una certa timidezza. È in qualche modo vero, però: Blind non si è esposto tanto durante queste puntate del reality di casa Mediaset, il che ha lasciato supporre agli altri naufraghi che egli non volesse entrare in questi giochi di potere e che, anzi, volesse legarsi solamente agli esponenti più forti per guadagnarsi l’ambizioso titolo di finalista. Le notizie riportano, a tal proposito, l’intervento dei familiari del ragazzo che si prodigano alla sua difesa. Quel che è certo, però, è che Blind sicuramente non sta brillando in questa edizione del reality e, anzi, a detta del pubblico, è spesso nelle retrovie, dietro le quinte, dove la sua assenza -talvolta- nemmeno pesa.











© RIPRODUZIONE RISERVATA