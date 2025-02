Brando e Raffaella di Uomini e Donne, cos’ha causato la fine della loro relazione?

Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto sono state e continuano ad essere una delle coppie di Uomini e Donne più seguite e amate degli ultimi anni. La loro storia ha avuto inizio nello studio di Canale 5, e ha avuto seguito fuori serenamente per alcuni mesi, nonostante la distanza. Lui è infatti di Treviso, mentre Raffaella è campana, ma i due riescono comunque a trovare il modo di vedersi, iniziando da pendolari. Tutto sembra, dunque, procedere per il meglio, fino a quando arrivano le prime indiscrezioni su una possibile crisi.

Per settimane si parla della possibile fine della loro storia, fino a quando un giorno arriva l’annuncio ufficiale. Lo scorso 26 marzo, Brando e Raffaella ufficializzano la loro rottura con dei post pubblicati su Instragram. “Io e Brando non stiamo più insieme. – annunciava Raffaella – Tutto ciò che ho vissuto è stato per me reale e sincero, e lo avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena”. Nulla, tuttavia, veniva detto sulle motivazioni di questo triste finale, ma di voci non ne sono mancate.

Brando ha tradito Raffaella? Le indiscrezioni (da lui negate)

A causare la rottura tra Brando e Raffaella di Uomini e Donne, secondo le indiscrezioni, sarebbero stati alcuni tradimenti da parte dell’ex tronista, avvistato in discoteca con donne che non erano la sua fidanzata. Voci che, tuttavia, lo stesso Brando ha poi tentato di negare e sopprimere, dichiarando in un post: “Ritengo necessario chiarire che le accuse formulate non solo risultano prive di fondamento, ma riflettono una distorsione della realtà. Cercate di essere più produttivi e consapevoli riguardo ciò che fate e dite, senza accusare ed inventarvi fantasie nei confronti di terzi! E non date la possibilità a chi vive di gossip di manipolarvi e convincervi su fatti infondati, perché è così che loro guadagnano!”. Restano, quindi, dubbi su cosa sia accaduto tra loro. Dubbi che potranno, tuttavia, essere chiariti dalla coppia durante la loro ospitata a Verissimo.