Perché Brando non sceglie a Uomini e Donne?/ Dubbi su Beatriz e Raffaella: ecco perché

Brando e la scelta a Uomini e donne

Da settimane, il pubblico di Uomini e Donne aspetta la scelta di Brando che, però, non è ancora arrivata. In ogni registrazione, il tronista ribadisce che manca poco alla scelta aggiungendo, però, di avere ancora tanti dubbi. Dubbi che sono diventati ancora più evidenti nel corso dell’ultima registrazione quando, di fronte ad alcuni atteggiamenti di Beatriz e Raffaella, Brando non ha nascosto la propria delusione al punto da aver palesato la possibilità di prendersi una pausa come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni. La scelta di Brando di rimandare ancora il momento più atteso, però, sta facendo perdere la pazienza non solo alle sue corteggiatrici, ma anche al pubblico e non solo.

In studio, infatti, anche i protagonisti del trono over, in particolare le dame, sono convinti che dopo mesi, Brando abbia tutti gli elementi per poter scegliere, ma perché il tronista continua a rinviare la scelta?

Brando: ecco perché non ha ancora scelto tra Raffaella e Beatriz

A proporre una serie di motivi per i quali Brando starebbe rinviando la scelta sono le talpe del Vicolo delle News secondo le quali, il tronista avrebbe deciso di rinviare il fatidico momento perchè provando un forte interesse sia per Beatriz che per Raffaella non riesce effettivamente a decidere. Secondo il Vicolo delle News, inoltre, d’accordo con la redazione, Brando avrebbe deciso di tirare ancora a lungo il trono per suscitare ulteriormente la curiosità del pubblico.

Tuttavia, un’altra motivazione potrebbe essere quella sostenuta da Raffaella secondo la quale Brando starebbe aspettando di poter avere tutti gli elementi per scegliere tranquillamente Beatriz avendo una preferenza per quest’ultima. Infine, l’ultima motivazione potrebbe essere legata ad alcuni aspetti caratteriali di Beatriz e Raffaella che non riesce a tollerare come i cosiddetti “capricci” di Beatriz e il tono di voce troppo alto di Raffaella.











