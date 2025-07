Perché il Maresciallo Calogiuri non ci sarà in Imma Tataranni 5 Sostituto Procurato? Scoppia la protesta e lo sceneggiatore chiarisce

Stanno andando le repliche di Imma Tataranni 2 Sostituto Procurato, la fiction di Rai1 tratta dai romanzi di Mariolina Venezia che vede protagonista l’attrice Vanessa Scalera e nel cast attori amati ed apprezzati come Massimiliano Gallo, Barbara Ronchi ed Alessio Lapice, quest’ultimo però non tornerà nella prossima stagione e ad annunciarlo è stato lo stesso attore con un lungo messaggio d’addio sui social in cui ringraziava tutti, dal regista agli altri attori fino all’affetto sancendo però la fine della sua avventura nella serie tv e del suo personaggio, il maresciallo Ippazio Calogiuri.

Alessio Lapice non ci sarà in Imma Tataranni 5 Sostituto Procuratore, l’attore ha detto addio al suo maresciallo Ippazio Calogiuri con un lungo post sui social nei mesi scorsi. Sono passati sei anni e quattro stagioni da quando Alessio ha vestito per la prima la divisa del Maresciallo Calogiuri e dato vita all’eterno triangolo con la protagonista Tataranni (Vanessa Scalera) e con il marito Pietro (Massimiliano Gallo). Il triangolo, però, ha trovato una piena conclusione, anche inaspettata e che ha fatto infuriare i fan, sul finire della quarta stagione e dunque per Calogiuri non ci sarà più spazio nelle trame. “È stata una storia meravigliosa, voi siete stati meravigliosi.” ha concluso l’attore nel suo post su Instagram.

Perché Calogiuri non ci sarà in Imma Tataranni 5? Parla lo sceneggiatore: “La fiction non è solo una storia d’amore”

Alessio Lapice non tornerà ad interpretare il maresciallo nella nuova stagione della fiction di Canale5. Ma perché Calogiuri non ci sarà in Imma Tataranni 5? A rispondere alla domanda dopo le proteste e gli attacchi dei fan della serie che speravano in un lieto fine tra il maresciallo e Imma è stato lo sceneggiatore Salvatore De Mola in un’intervista concessa nei mesi scorsi a Fanpage. “Mi ha un po’ ferito il fatto che si sia ridotta la portata di questa serie alla storia d’amore tra Imma e Calogiuri.” ha premesso lo sceneggiatore aggiungendo che secondo loro Imma è molto di più della loro storia d’amore, storia d’amore che anche nei romanzi era solo accennata. L’importante, per loro, era puntare che Imma è una donna libera e fuori dagli schemi e soprattutto non è succube né del marito Pietro né del maresciallo. Insomma nella nuova stagione di Imma Tataranni 5 la protagonista avrà una nuova veste e maggiori consapevolezze e questo basterà a far dimenticare Calogiuri ai fan che per quattro stagioni hanno sempre sperato in un lieto fine tra loro?