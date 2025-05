Perché Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025: “Motivi familiari”

Camila Giorgi e tra gli ospiti di Verissimo Le Storie in onda questo sabato, 31 maggio 2025. L’ex tennista ha concesso una lunga intervista alla padrona di casa Silvia Toffanin in cui ha parlato della sua vita privata, del rapporto con il fidanzato Ramiro Marra, il rapporto con i suoi genitori ed i motivi che l’hanno spinta a ritirarsi dal tennis. Successivamente, tuttavia, Camila ha deciso di partecipare all’Isola dei famosi 2025 ma la sua esperienza nel reality non è durata molto, si è ritirata dopo poche settimane.

Perché Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025? Cos’è successo all’ex tennista? Durante la puntata andata in onda mercoledì 21 maggio la conduttrice Veronica Gentili ha annunciato il ritiro definitivo della Giorgi per motivi familiari, non è scesa nei dettaglio rivelando solo che i suoi familiari avevano dei problemi di salute e sarebbe stato giusto per lei andare in Argentina e capire cosa fosse successo e stare vicino ai suoi genitori. Del resto sua padre e sua madre pochi anni hanno subito un gravissimo lutto la morte di una figlia Antonela, sorella di Camila, scomparsa giovanissima a causa di un incidente stradale.

Camila Giorgi sul ritiro all’Isola dei famosi 2025: “Non ero pronta, è stata dura”

Perché Camila Giorgi ha abbandonato l’Isola dei famosi 2025? Dopo le parole di Veronica Gentili prima di lasciare la Playa è stata la stessa ex tennista a rivelare i motivi del suo addio. “Non sono arrivata qui pronta ed è stata dura“ ha ammesso Camila aggiungendo che comunque questa è stata una splendida esperienza e che è felice del traguardo raggiunto che le ha permesso di conoscere molte persone ed infine ha concluso: “Me ne vado felice” e che per lei l’Isola avrebbe dovuto vincerla Carly Tommasini, peccato però che la modella abbia abbandonato il reality dopo poco per motivi di salute.