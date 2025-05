Camila Giorgi ha ufficialmente abbandonato l’Isola dei Famosi 2025. Una vera e propria débâcle per il gruppo dei giovani, che in una settimana (compresa l’ultima diretta) ha visto ben cinque abbandoni, tra i quali anche la celebre tennista. Ma se i quattro ragazzi – Angelo, Leonardo, Spadino e Nunzio – hanno abbandonato per malessere personale, Camila è stata costretta ad abbandonare per una complicata situazione familiare che richiede la sua presenza.

Stando a quanto annunciato da Veronica Gentili in diretta all’Isola dei Famosi, ci sono dei problemi di salute nella famiglia di Camila Giorgi. “So che tu hai avuto dei problemi a casa, sono arrivate delle notizie e so che tu hai fatto delle telefonate a casa e delle verifiche durante queste ore.”, ha esordito la conduttrice, spiegando le motivazioni dell’assenza della tennista durante la puntata.

Camila Giorgi abbandona l’Isola dei Famosi 2025 per raggiungere la sua famiglia in Argentina

La conduttrice ha svelato di un accordo con Camila Giorgi, fatto ancor prima che la sua avventura all’Isola iniziasse: “Io e te c’eravamo dette una cosa molto chiaramente quando tu sei partita: ‘Tu vai a fare questo viaggio, questa esperienza e mostrare questa nuova Camila e godendoti questa nuova vita’. Però sapevamo che lasciavi a casa una situazione familiare molto molto complicata, che poteva creare dei problemi e purtroppo questo è successo.” La famiglia di Camila si trova in Argentina per questioni di salute “e ora ha bisogno di te”, ha annunciato Gentili, lasciando dunque che Camila confermasse il suo abbandono al reality.