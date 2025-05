PERCHÉ CAMILA GIORGI SI È RITIRATA? “UNA MATTINA MI SONO SVEGLIATA E…”

Perché Camila Giorgi si è ritirata all’improvviso dal mondo del tennis e quali sono le motivazioni e i retroscena dietro una scelta che aveva fatto scalpore? Questo pomeriggio gli aficionados di “Verissimo”, ma anche gli appassionati del tennis azzurro, avranno modo di rivedere in video la 33enne ex atleta marchigiana ma di origini argentine, uno dei talenti più fulgidi del tennis nostrano nonostante il precoce ritiro a soli 32 anni e il rimpianto di non aver vinto tanto quando avrebbe forse potuto. La riproposizione dell’ospitata di quella che di recente è stata una naufraga nell’edizione 2025 de “L’Isola dei Famosi” sarà dunque l’opportunità per scoprire qualcosa in più su di lei e anche per tornare sulle ragioni dietro il suo addio allo sport, tra misteri, polemiche e alcuni interrogativi ancora non risolti. Raccontiamo di seguito perché Camila Giorgi si è ritirata dal tennis agonistico.

Per scoprire i motivi di una scelta che aveva schockato non solo il mondo della racchetta ma anche tutta l’opinione pubblica italiana, dobbiamo brevemente ripercorrere prima la carriera della sportiva di origini argentine per via del padre: capace di grandi imprese e anche di issarsi ai vertici del tennis mondiale pur senza mai riuscire a vincere un titolo del Grande Slam (il migliore risultato è una finale a Wimbledon nel 2018), spiegando perché Camila Giorgi si è ritirata dal tennis agonistico dobbiamo ricordare che la 33enne è stata per diverse settimane la tennista azzurra migliore e questo nonostante diversi infortuni che, tuttavia, non ne hanno inficiato un curioso record; infatti la Giorgi, tra le azzurre, è quella che ha la miglior percentuale di vittorie con delle rivali top 10 nella classifica mondiale.

GIORGI, “RITIRO? HANNO RACCONTATO UN’ALTRA VERSIONE: LA VITA DELLA TENNISTA E’…”

Dopo aver cominciato la sua carriera nella categoria Juniores nel 2005, e aver vissuto un anno magico nel 2021 con la semifinale olimpica sfiorata e la vittoria al Canadian Open (seguito dall’ottimo risultato al Roland Garros del 2022), era cominciato il precoce declino della tennista tra polemiche e infortuni: a sciogliere il mistero era stato l’annuncio nel maggio 2024, dopo diciotto anni di competizioni, e un periodo di silenzio che aveva fatto ipotizzare a qualcuno che la diretta interessata fosse pure fuggita dall’Italia. Ma allora perché Camila Giorgi si è ritirata dal tennis? Nonostante lei abbia negato che ad influire siano stati le note vicende col Fisco nostrano, può darci che questa situazione l’abbia fiaccata a livello mentale, accelerando una decisione che forse era già stata presa. Ma c’è anche dell’altro…

Parlando del allora perché Camila Giorgi si è ritirata dal tennis all’improvviso va aggiunto che per lei era arrivato il momento di tornare nella terra paterna: “Sono venuta in Argentina qui tanti anni fa e avevo detto a mio padre che un giorno avrei voluto trasferirmici” era stata la sua confessione a un quotidiano locale, parlando di un nuovo stile di vita che le occupa la giornata e nel quale sembra non vi sia nostalgia alcuna di racchette, erba e terra rossa… Un altro fattore che ha influito era stata la pubblicazione del suo nome sulla lista dei giocatori ritirati dell’International Tennis Integrity Agency, che si occupa dei protocolli antidoping, senza che la 33enne avesse fatto alcun annuncio ufficiale. “Ma non sono scomparsa, è solo la versione che hanno raccontato (…) avevo avvisato la WTA” era stata la confessione della donna a Silvia Toffanin. E ancora: “Solamente, da anni volevo fare un’altra vita, diversa” aveva aggiunto la Giorgi, spiegando che la decisione era maturata in lei una mattina, dopo un periodo di tira e molla col tennis: “Mi sono svegliata e… ho detto basta”.