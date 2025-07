Perché Can Yaman non sarà in Viola come il mare 3? Durante la Presentazione Palinsesti Mediaset è stata annunciata ufficialmente la terza stagione di Viola come il mare, la fiction che nelle precedenti stagioni ha avuto per protagonisti Francesca Chillemi ed il bel attore turco. Tuttavia, com’era nell’aria già nei mesi scorsi, Can Yaman ha lasciato la serie tv e nelle nuove puntate non tornerà ad interpretare l’Ispettore Capo di Polizia Francesco Demir. Il motivo è presto detto, dalla lite con Francesca Chillemi fino agli attacchi contro Mediaset attraverso i social che ci fossero dei dissidi era già noto.

Calciomercato Lazio News / Sarri chiede Fabbian, per l'attacco spunta Kelsy (12 Luglio 2025)

Lite Can Yaman e Francesca Chillemi: frecciate nelle interviste e tolto il ‘segui’ sui social

La lite Can Yaman e Francesca Chillemi risale al maggio scorso quando gli attori sono stati insieme ospiti a Verissimo proprio per promuovere la nuova stagione di Viola come il mare 3. Davanti un’incredula e sbigottita Silvia Toffanin l’attore turco ha punzecchiato la collega che, visibilmente infastidita, non ha replicato. Alcuni giorni il clima tra i due diventò ancora più teso, una giornalista chiese a Francesca Chillemi come avesse fatto a stregare il bell’attore e l’attrice siciliana ha replicato che l’attore era stato stregato dal suo personaggio e non da lei.

Quando e come finisce Innocence: quante puntate sono, dove vederla in tv e in streaming/ Tutto su soap turca

Can Yaman non apprezzò per nulla la battuta di Francesca Chillemi e poco dopo si sfogò duramente su Instagram. Con una serie di IS spiegò: “Non è vero, non sono stato stregato da nessuna delle due. Anzi forse il contrario…Comunque non ha rivelato niente, forse ha schivato.” In maniera poco elegante, poi, ha anche rimarcato come i tweet dedicati a lui fossero infinitamente di più rispetto a quelli dedicati all’attrice. Quest’ultima non ha mai replicato ma è chiaro che tra i due i rapporti fossero tutt’altro che sereni e dunque difficile rivederli sul set di Viola come il mare 3.

Anticipazioni Innocence puntata oggi 12 luglio 2025, trama nuova soap turca Canale5/ Ela rischia di morire

Viola come il mare 3, Can Yaman non ci sarà: la frecciata a Mediaset per lo slittamento del Il Turco

Oltre a litigare con Francesca Chillemi, un paio di mesi fa, Can Yaman ha attaccato Mediaset lanciando delle pesanti frecciate in occasione dei continui slittamenti di un’altra fiction, Il Turco. Can Yaman è stato protagonista della serie tv internazionale El Turco. Inizialmente la serie avrebbe dovuto essere trasmessa da Canale5 il 25 marzo, poi è slittata all’8 aprile ed infine al 15 aprile. Yaman non ha preso bene i continui spostamenti arrivando a sbottare su Instagram.

Can Yaman si è duramente sfogato contro Mediaset e la decisione di far slittare più volte Il Turco con una serie di IS: “Cambiare la programmazione all’ultimo minuto è davvero professionale. Grazie per il giusto valore che mi danno, ottima promozione.” Svelato perché Can Yaman non sarà in Viola come il Mare 3 non resta che concludere dicendo che al suo posto nella fiction di Canale5 arriva un nuovo attore Rodrigo Guirao Diaz e che comunque l’attore è impegnato su altri set e presto sarà su Rai1 nei panni di Sandokan.