Perché Carl Brave e Franco 126 si sono separati? Il duo artistico, dopo un sodalizio di successo, prese strade separate: ecco perché

Carl Brave, la carriera musicale e la collaborazione con Franco 126

Carl Brave è l’ospite della nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, martedì 11 novembre 2025, in prima serata su Italia 1. Il cantante romano, che questa sera torna sul piccolo schermo, ha alle sue spalle una ricca carriera di successi discografici che l’hanno lanciato nel mondo della musica; non solo come solista, ma anche attraverso il sodalizio artistico con un altro cantautore e rapper della scena romano, ovvero Franco 126.

Carl Brave: origini, genitori, vero nome e altezza/ Da talento nel basket alla passione per la musica

I due artisti iniziarono a condividere la passione della musica una decina di anni fa; era il 2016 quando su Youtube iniziarono a pubblicare le loro prime canzoni, dando poi vita ad una fruttuosa collaborazione sotto il nome d’arte di Carl Brave x Franco126.

Il boom nella loro carriera è arrivato nel 2017 con la pubblicazione dell’album di debutto Polaroid, cui hanno fatto seguito numerosi singoli di successo, incluso Barceloneta in collaborazione con Coez. Alla fine, però, i due artisti hanno deciso di prendere strade artistiche differenti…

Eleonora Trezza, chi è la fidanzata di Carl Brave/ La riservata vita privata del cantante romano

Carl Brave e Franco 126, perché si sono separati? Dopo la temporanea pausa…

Ma perché Carl Brave e Franco 126 si sono separati? C’è stato un litigio al centro della loro decisione di prendere strade separate, o vi sono altre motivazioni? La separazione arrivò al termine della tournée relativa all’album Polaroid, con Carlo Luigi Coraggio e Federico Bertollini, questi i loro rispettivi nomi, che annunciarono una temporanea pausa.

L’intenzione era quella di focalizzarsi sulle rispettive carriere da solisti, pur non smettendo di collaborare. Al centro non ci fu alcun litigio, semplicemente la volontà da parte di entrambi di prendere la propria personale strada, come rivelato da Carl Brave in un’intervista a Vanity Fair del 2018: “Nasciamo come artisti singoli, ci siamo conosciuti perché stiamo insieme in una love gang e abbiamo cominciato a “feattare” tra di noi e poi ognuno ha preso una sua strada musicale“.

Eleonora Trezza, chi è la fidanzata di Carl Brave/ Chi è: attrice al suo fianco da otto anni