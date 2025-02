Carlo Conti è sempre abbronzato, i motivi curiosi dietro la scelta

Perché Carlo Conti è sempre abbronzato? E’ una domanda che si pongono sempre in tantissimi, per quale motivo il conduttore toscano riesca a mostrare in ogni momento dell’anno un colorito invidiabile, come se il sole e il caldo fossero una vera ragione di vita per il presentatore. E in effetti è proprio così, visto che Carlo Conti ha confessato in una vecchia intervista risalente al 2024 cosa lo spinga ad abbronzarsi in maniera continuativa:

“Madre Natura mi ha dotato di una pelle al limite dell’umano: non conosco la fase rosso aragosta, tipica di chi si è appena esposto al sole. Io passo direttamente dal color cappuccino al caffè nero. Così, appena ho qualche giorno libero, in qualsiasi stagione dell’anno, volo al caldo” ha spiegato il conduttore e direttore artistico del Festival in una intervista riportata dal noto portale Fanpage.

Carlo Conti rivela: “Vedermi meno di nero non lo sopporto”

Nel corso della sua vita, Carlo Conti ha raccontato in diverse occasioni il suo rapporto con l’abbronzatura, sul quale di recente hanno scherzato anche i suoi due amici del cuore, Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello: “Quando avevi 23 anni chi è che ti portava il doposole? Io e Giorgino” la gag di Pieraccioni dopo il mancato invito a Sanremo dei due amici del cuore.

In realtà il fatto di non vedersi scuro ha sempre infastidito lo stesso Carlo Conti, che ha raccontato inoltre di concedersi delle lampade prima di partire per qualche vacanza: “Vedermi meno che nero è una cosa che non tollero. E allora alcune volte, in inverno, per regalarmi qualche tonalità di colore in più” ha spiegato il presentatore toscano che anche in questo Festival di Sanremo 2025 sta sfoggiando il suo consueto nero di pelle al quale ha rivelato di non saper rinunciare.

