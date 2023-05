Perché Carlo Taranto non fa più parte della Gialappa’s Band?/ Nessuna lite ma…

Gialappa’s Band spiega l’assenza di Carlo Taranto: i motivi

La famosa e mitica Gialappa’s Band sta per tornare con nuovo show su Tv8, a partire da stasera 21 maggio, per otto settimane, con la conduzione del Mago Forest. Da tempo, però, ci si domanda perchè il trio di Mai dire… ha perso un componente importante: Carlo Taranto.

A spiegarlo sono stati di recente gli stessi Santin e Gherarducci, in diverse occasioni specificando che non si sono verificate liti di sorta. Ai microfoni del Corriere della Sera, la Gialappa’s Band ha dichiarato: “Per lui la fatica era superiore al divertimento”. Il duo comico ha parlato anche ai microfoni di Radio Deejay spiegando: “Ovviamente abbiamo parlato con lui. Le cose gliele diciamo e sentiamo dall’altra parte una voglia di dire delle scuse del c… Ci risponde al telefono, ci ascolta e c’è silenzio. Poi gli diciamo “Carlo, se non vuoi farlo…” e allora torna a respirare. Gli facciamo un dispetto a chiedergli di partecipare. Lui è sempre stato un grande lavoratore, forse anche per questo si è rotto i c… prima di noi.“

Gialappa’s Band tornano in prima serata: “Abbiamo più tempo libero”

Gialappa’s Band, dopo un lungo periodo di stop, tornano in prima serata con lo Gialappa’s Show su Tv8. Marco Santin e Giorgio Gherarducci, ai microfoni di Radio Deejay, hanno svelato il motivo del grande ritorno: “La voglia e la durata. Ci hanno chiesto un programma di 90 minuti e non di tre ore, come facevamo da altre parti. Faremo otto puntate“.

E ancora: “Per vent’anni lavoravamo come bestie, i programmi che facevamo duravano tanto. Non avevamo tempo. Negli ultimi anni abbiamo più tempo libero. Ci rendiamo conto del bene che ci vogliono le persone.”

