Perchè Carolina Manfrin e Lucas Vianini espulsi da Matrimonio a prima vista Italia 9?/ La verità è…

Carolina Manfrin e Lucas Vianini sono una delle coppie protagoniste di “Matrimonio prima vista Italia 9”, al via questa sera, mercoledì 26 ottobre, su Real Time. Carolina ha 31 anni e vive da Verona, dove fa la barista. Ha molti tatuaggi che le ricordano momenti della sua vita, belli ma anche brutti. Molto sportiva, gioca a pallavolo, pratica crossfit e wakeboard. Ha perso il padre a cui era legatissima e vorrebbe trovare un uomo che come lui la capiva con un solo sguardo. “Sarebbe bello vivere per l’amore e con l’amore”, ha detto Carolina nel suo video di presentazione.

Appare dura, ma è una corazza che si è costruita dopo l’esperienza emotive che ha vissuto. I tre esperti – Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto – hanno molto apprezzato la sua profondità.

Per Carolina, i tre esperti di “Matrimonio a prima vista Italia 9” hanno scelto Lucas Vianini, 35enne di Castiglione delle Stiviere in provincia di Mantova. Dopo aver studiato storia dell’arte a Roma e gemmologia a Gerusalemme, adesso lavora come curatore d’arte. Ha cambiato spesso città e continente: Venezia, Roma, Parigi, Gerusalemme, Maiorca, Montecarlo. Questo suo sportassi spesso ha influenzato negativamente le sue relazioni. “Mi piacerebbe fare una famiglia e migliorare. Vorrei che mia moglie possa arricchirmi a ogni sguardo”, ha detto Lucas nel suo video di presentazione. Nada Loffredi lo ha definito “egoriferito”.

Matrimonio prima vista Italia: espulsi Carolina Manfrin e Lucas Vianini, ecco perchè!

Carolina e Lucas sono stati messi insieme dai tre esperti con un’affinità del 72%. È già noto che Carolina e Lucas sono stati espulsi dal programma perché lo sposo aveva spiegato, di nascosto alle telecamere, alla sposa la sua intenzione di partecipare all’esperimento solo per ottenere visibilità.

