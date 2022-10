Perché Carolina Marconi ha nominato Pamela Prati?/ “Poteva fare un gesto…”

Carolina Marconi stronca Pamela Prati: “Non mi è piaciuta perché…”

Carolina Marconi parla con Antonino Spinalbese dell’atteggiamento, a suo parere ingiusto, di Pamela Prati nei confronti di Nikita Pelizon. Nel corso della diretta della precedente puntata del GF Vip 7, in uno dei video mandati in onda, gli spettatori hanno visto Nikita Pelizon in confessionale parlare di Pamela Prati. La prima ha definito la seconda “la diva dei tempi che furono“, un’espressione che non sarebbe per nulla piaciuta alla showgirl tanto che lei stessa non si sarebbe alzata per andare ad abbracciare Nikita dopo che aveva raccontato in diretta la sua storia personale.

GF Vip, Carolina Marconi empatizza con Nikita/ "Vivo storia simile, mi fa soffrire…"

Nelle scorse ore Carolina Marconi ha avuto da ridire sul comportamento di Pamela Prati e parlando con Antonino Spinalbese e Alberto De Pisis ha raccontato: “Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta”. Antonino Spinalbese sottolinea però: “Tutti noi abbiamo ragione e tutti noi sbagliamo. Poi sta al pubblico decidere da che parte sta”. Carolina Marconi fa presente però di un atteggiamento strano avuto da Pamela Prati nei suoi confronti. La showgirl non le avrebbe rivolto la parola nemmeno per un saluto al mattino. Carolina commenta poi il comportamento tenuto da Pamela nei confronti di Nikita: “Comprendo Elenoire che ha avuto con lei una sfuriata pazzesca ma Pamela ha sbagliato. Lei ha 63 anni come mia madre ma poteva fare un gesto nei confronti di Nikita. Quella ragazza ha sofferto tanto. A me ha dato fastidio e l’ho nominata. E’ una questione di rispetto”.

Carolina Marconi "ho vissuto violenze fisiche e verbali"/ La rivelazione al GF VIP

Carolina Marconi fa chiarezza sulla sua famiglia: “Mia sorella è stata Testimone di Geova ma…”

Carolina Marconi nei Testimoni di Geova? Dopo la puntata del Grande Fratello Vip in cui Nikita Pelizon ha parlato del suo passato nei Testimoni di Geova e di come abbia deciso a 16 anni di lasciare il movimento religioso, portando i suoi genitori a cacciarla di casa, Carolina Marconi si è lasciata andare a delle confidenze rivelando inediti dettagli sulla sua famiglia. Carolina ha raccontato che anche la sua famiglia ha abbracciato il movimento cristiano dei Testimoni di Geova: “Mia madre e mia sorella sono dentro. Mia sorella lo è stata (Testimone di Geova, ndr) per 18 anni ed ora è dissociata. Mia sorella, l’altra, lo è da 5 anni, mia mamma lo è da quasi 3. Se loro sono fuori o dentro? No, non sono disassociate, sono dentro”.

Carolina Marconi: "Giaele? Vuole farsi la storia con Antonino senza rinunciare al miliardario"/ Lei: "Falsa!"

Anche Carolina fa parte dei Testimoni di Geova? La donna non si è dilungata troppo ma si è limitata a dire: “Io invece sono in mezzo”. Poi ha aggiunto altri dettagli sulla situazione familiare: “Loro due non possono parlare con l’altra mia sorella. Sto vivendo una storia molto simile alla tua e questo mi fa soffrire”. Poi ha aggiunto: “Mia madre è diventata da poco Testimone di Geova e l’altra mia sorella è dissociata. Per questo motivo io ho empatizzato molto con te”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA