Perchè Caroline Tronelli è sparita dai social? L’addio improvviso della compagna di Stefano De Martino tra privacy violata e polemiche.

Caroline Tronelli è scomparsa dai social come un fulmine a ciel sereno, cosa che ha fatto preoccupare molto i fan di Stefano De Martino. La ragazza ha scelto infatti di cancellare o disattivare la sua pagina forse per calmare l’eccessiva ondata di attenzioni ricevuta in seguito ai video intimi rubati con il conduttore. Un hacker era entrato nella sua videocamera di sorveglianza e in seguito si è scoperto che le clip sono state diffuse abusivamente su alcuni gruppi online.

La violazione della privacy nei confronti di Stefano De Martino e Caroline Tronelli è stata talmente pesante che indubbiamente la ragazza ha accusato il colpo in maniera severa. La 22enne, infatti, non ha mai avuto troppa esperienza con il mondo dello spettacolo e questa ondata mediatica che ha rotto la sua tranquillità non è di certo facile da gestire, soprattutto durante una relazione amorosa appena cominciata. Sui social, gli utenti si domandano perchè si è cancellata da Instagram e proprio oggi Dagospia ha dato una sua risposta.

Caroline Tronelli e Stefano De Martino più uniti che mai?

“Non più social. Caroline Tronelli è sparita. Da alcune ore l’account Instagram della 22enne fidanzata di Stefano De Martino risulta disattivato. Un gesto che ha incuriosito legato all’eccessiva esposizione mediatica degli ultimi giorni. A far traboccare il vaso è stata la diffusione dei video intimi in cui appare insieme al conduttore. Così Caroline ha detto stop”. Queste le parole di Dagospia che ha raccontato come stanno le cose oggi. Intanto, corre prepotente anche la domanda su Caroline Tronelli: sta ancora con Stefano De Martino? Al momento sembra che il loro legame sia sempre molto forte, anzi, chissà che questo evento non li abbia uniti ancora di più!