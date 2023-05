Perché Cecchi Paone e Antolini si sono ritirati dall’Isola dei Famosi?/ Spunta…

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini: il mistero del ritiro dall’Isola dei Famosi 2023

Dopo l’ufficializzazione del ritiro dall’Isola dei Famosi 2023 di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, il popolo del web continua a chiedersi il motivo che ha portato i due naufraghi a lasciare l’Honduras rientrando in anticipo in Italia. A parlare del ritiro di Cecchi Paone e di Simone Antolini è Ivan Rota che, per Dagospia, citando anche i commenti del popolo dei social, azzarda varie ipotesi su quelli che potrebbero essere stati i motivi del ritiro improvviso della coppia.

Perché Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno abbandonato l’Isola dei famosi 2023?/ L'annuncio

“Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco. Si dice anche che Antolini non potesse rivelare niente sulla figlia Melissa di quattro anni anche perchè ne aveva parlato già troppo. Un commento su tutti: “La verità è che Cecchi Paone che non fa niente dalla mattina alla sera non sarebbe sopravvissuto senza il suo compagno. Lo chiamano uomo di cultura ma fa sempre pessime figure“, scrive Ivan Rota per Dagospia.

Cecchi Paone, lite con Ilary Blasi all'Isola dei Famosi/ "I miei avvocati sanno..."

Ilary Blasi svela la verità sul ritiro di Cecchi Paone e Simone Antolini?

Del ritiro di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini si parlerà durante la prossima puntata serale dell’Isola dei Famosi 2023. Lunedì 15 maggio, in prima serata su canale 5, Ilary Blasi affronterà sicuramente l’argomento svelando, probabilmente, dettagli che, per ora, non sono stati ancora svelati. Il popolo del web ha già fatto partire il countdown per l’eventuale confronto tra il giornalista e la Blasi protagonisti già di uno scontro nella scorsa puntata.

Cosa accadrà, dunque, nella prossima puntata dell’Isola? In studio ci saranno Cecchi Paone e Simone Antolini per raccontare il motivo che li ha spinti ad abbandonare l’Honduras?

Cecchi Paone choc all'Isola/ "Ho violato il regolamento, un'infermeria mi ha.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA