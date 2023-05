Perché Cecchi Paone e Simone Antolini si sono ritirati all’Isola dei Famosi?/ Dal malore al sospetto accordo

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, perché hanno abbandonato l’Isola?

Pochi giorni fa l‘Isola dei Famosi ha visto il ritiro di due concorrenti che finora avevano attirato grandi attenzioni da parte del pubblico di Canale 5. Parliamo di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, coppia nel gioco ma anche di fatto, che prometteva di essere tra le grandi protagoniste di questa edizione del reality di sopravvivenza. E invece un comunicato ufficiale ha annunciato il loro ritiro, adducendo a questioni di salute il motivo dell’addio.

Alessandro Cecchi Paone, tutte le volte che si è ritirato dall'Isola dei Famosi/ Due abbandoni e non solo!

Bisogna fare un passo indietro: durante la quarta diretta dell’Isola, Simone era presente proprio a causa di un malore che lo ha costretto ad un ricovero. Alvin non ha assicurato il ritorno del concorrente in gioco, ma ha tuttavia rincuorato tutti, dicendo che le sue condizioni erano stabili. Dall’altra parte, Alessandro Cecchi Paone è apparso molto preoccupato, annunciando un suo possibile ritiro qualora Simone non sarebbe potuto rientrare in gioco.

Perché Cecchi Paone e Antolini si sono ritirati dall'Isola dei Famosi?/ Spunta...

Un accordo tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini? Il retroscena dopo il ritiro

C’è però di più. Al malore di Simone si è aggiunta la protesta di Cecchi Paone di fronte allo scioglimento delle coppie in gara all’Isola dei Famosi: “Noi avevamo un patto, o giochiamo in coppia o non giochiamo affatto”, sono state le parole del conduttore in diretta su Canale 5. Insomma, avrebbe continuato l’Isola solo il coppia con Simone. Il ritiro di entrambi, dunque, potrebbe essere stato la conseguenza a queste due motivazioni: i problemi di salute di Simone e il fatto di non poter continuare il gioco in coppia.

Simone Antolini: "Ecco come ho conosciuto Cecchi Paone"/ Messaggi social, poi la notte insieme…

C’è però chi rivela che dietro questo ritiro potrebbe esserci dell’altro. In particolare Dagospia lancia la bomba di un possibile accordo: “Secondo alcuni, i due si sarebbero messi d’accordo a telecamere spente pur di non proseguire il gioco.” si legge. Di certo ulteriori chiarimenti arriveranno nel corso della diretta di questa sera, lunedì 15 maggio 2023, su Canale 5.











© RIPRODUZIONE RISERVATA