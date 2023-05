Perché Celine Dion ha annullato tutti i concerti fino al 2024/ “Mi dispiace deludervi…”

Celine Dion, adesso è ufficiale: concerti annullati fino al 2024, perché? “Motivi di salute e bisogno di cure”

La notizia era nell’aria da tempo e ora è diventata ufficiale. A causa della “grave patologia neurologica” di cui soffre da quasi due anni, la celebre cantante Céline Dion ha deciso di annullare tutti i concerti in programma fino ad aprile 2024. Una decisione sofferta ma purtroppo necessaria, come spiegato dalla cantante attraverso i comunicati diramati dagli organizzatori: “Con un senso di tremenda delusione, si annuncia la cancellazione di tutte le date del Courage World Tour, fino al 2024”. Celine Dion deve concentrarsi unicamente sulla sua salute e così la musica dovrà aspettare.

L’artista aveva già eseguito cinquantadue tappe del tour prima dell’arrivo del Covid, poi quanto tutto sembrava poter tornare alla normalità, la malattia l’ha stoppata. “Mentre il mondo è emerso dalla pandemia, Céline sta continuando le cure – si legge nel comunicato – le sue attuali condizioni di salute non le consentono però di portare a termine il tour”.

Celine Dion, il messaggio straziante dedicato ai fan: “Adesso devo recuperare le forze, tornerò solo quando sarò pronta”

“La patologia di cui soffre Dion attacca il sistema nervoso centrale, provoca spasmi muscolari e rigidità. Sembrava fosse in via di recupero ma evidentemente le sue condizioni non sono ancora tali da consentirle di affrontare il tour“, il resoconto chiaro e comprensibile dell’entourage dell’artista.

I fan, ovviamente, sono delusi e preoccupati per le condizioni di salute di Celine Dion, che avrebbe dovuto calcare i palchi di svariati paesi europei, tra cui Finlandia, Olanda, Gran Bretagna, Germania, e Ungheria. “Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta, sto lavorando sodo per ricostruire le mie forze, ma è meglio cancellare tutto fin quando non sarò davvero pronta per tornare sul palco”, le parole dell’artista diffuse nelle scorse ore sui propri canali sociali.

