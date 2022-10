Perché Charlie Gnocchi e Amaurys Perez hanno litigato?/ “Mi ha dato della me**a e…”

Perché Charlie Gnocchi e Amaurys Perez hanno litigato?

Ieri sera dopo la diretta nella casa del Grande Fratello Vip c’è stata un’accesa discussione tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi. Gli altri vipponi erano riuniti in giardino a lamentarsi per la ramanzina ricevuta da Marco Bellavia. Ad un certo punto Amaurys è rientrato nella casa e ha iniziato ad urlare contro Charlie Gnocchi. Ma cosa ha scatenato così tanta furia? Il comico è stato poi richiamato in confessionale per raccontare quello che era successo. Sembra che alla base della discussione ci siano state le lamentele dei gieffini sul discorso di Marco Bellavia. Charlie avrebbe intimato agli altri vipponi di non parlare più di Marco ma questo comportamento non sarebbe piaciuto ad Amaurys che ha perso le staffe. Charlie Gnocchi ha infatti spiegato: “Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Io al GF ho detto in confessionale che non ce l’ho con lui. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale”.

Charlie Gnocchi aveva appena fatto una ramanzina agli altri vipponi mettendoli in guardia dal parlare male di Marco Bellavia. Amaurys a suo dire avrebbe perso però la testa: “Perché abbiamo già fatto una figura pessima in Italia davanti a tutti. Questi continuavano a parlare. Non volevo facessero un’altra figuraccia. Lui lì è sbottato ed è venuto fuori che ce l’ha con me. Dopo che ci hanno fatto una ramanzina infinita non parliamo più di Marco lamentandoci. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”.

Amaurys Perez perde le staffe con Charlie Gnocchi, cosa è successo?

La convivenza tra Charlie Gnocchi e Amaurys Perez si sta facendo via via più complicata. Dopo la diretta di ieri del grande Fratello Vip, Amaurys ha iniziato a urlare contro Charlie Gnocchi: “Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!”. Nell’audio poi si sente ancora Amaurys inveire contro Charlie: “Ti mando tre volte a fan*ulo, che c*zzo vuoi da me, devi smettere di fare il tutore di sta min**ia qui, io mi sono rotto il ca**o di te! Te l’ho dimostrato. Devi smettere di fare il tuttologo, tu parli di c*zzate”. Gli autori hanno deciso però di censurare la lite tanto che il pubblico a casa si è ritrovato a vedere sullo schermo un piccione appollaiato sui cavi della luce. Il momento è stato condiviso sui social e in tanti ci hanno ironizzato su.

A seguito di questo episodio, Amaurys Perez si è sfogato con Nikita Pelizon: “Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta”. E ancora: “Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”. Quando Charlie Gnocchi è stato poi chiamato in confessionale, Amaurys ha proseguito: “Vai a sfogarti in Confessionale falso di m*rda! Falso del c*zzo!”.











