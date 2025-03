Una nuova stagione che sta appassionando un pubblico indistinto, in linea con quanto dimostrato già con i 7 capitoli precedenti; Che Dio ci aiuti 8 è ormai un cult delle serie tv italiane e proprio oggi – 13 marzo 2025 – andrà in onda la terza puntata. A dispetto della grande attesa vigente per gli episodi di oggi, una cattiva notizia si abbatte su coloro che già erano alla ricerca di anticipazioni e spoiler per la quarta puntata che doveva essere prevista per la prossima settimana ma che invece non andrà in onda.

Perchè Che Dio ci aiuti 8 non va in onda? Come anticipato, la quarta puntata del 20 marzo 2025 slitta; i telespettatori dovranno attendere 14 giorni prima di poter riprendere il filo con la trama dell’ottavo capitolo e il motivo, fortunatamente, non nasconde nulla di preoccupante. Appuntamento dunque con la quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8 rimandato al 27 marzo 2025 per lasciar spazio ad un appuntamento sportivo: la Nations League.

Il prossimo giovedì – 20 marzo 2025 – è prevista la sfida di andata valida per la Nations League tra Italia e Germania. Rai Uno avrà l’onore di ospitare la messa in onda della partita che ovviamente riunirà un gran numero di appassionati: ecco spiegato perchè Che Dio ci aiuti 8 non va in onda la prossima settimana. Spazio alla nazionale italiana e al tifo azzurro che spera di riprendere un buon ruolino di marcia dopo le ultime delusioni post vittoria dell’Europeo firmata Roberto Mancini.

In questi casi ci si può affidare ad un modo di dire più che inflazionato: l’attesa aumenta il desiderio. Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la quarta puntata – in onda il prossimo 27 marzo 2025 – promettono grandi emozioni, confermandosi un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Pietro e Cristina sempre più vicini all’insaputa di Azzurra che, quando lo scoprirà, non è detto che la prenda benissimo; intanto, nuovi casi presso la casa famiglia sono spunti di riflessione per i protagonisti e nuovi motori di speranza e voglia di rivalsa.