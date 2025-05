Che Dio ci aiuti 8: salta l’ultima puntata

Che Dio ci aiuti 8, la famosa fiction di Raiuno, oggi, giovedì 2 maggio 2025, non va in onda. L’elezione di Papa Leone XIV ha spinto la Rai a cambiare tutto il palinsesto facendo così slittare la messa in onda dell’ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi. “La puntata finale di Che Dio ci aiuti 8 questa sera non andrà in onda per lasciare spazio alla programmazione televisiva dedicata all’elezione del nuovo Papa”, è il messaggio pubblicato tra le storie Instagram da Francesca Chillemi.

Quando andrà in onda, dunque, l’ultima puntata dell’ottava stagione di Che Dio ci aiuti? “Seguiteci per rimanere aggiornati sulla nuova data della messa in onda del finale di stagione”, si legge ancora nel messaggio condiviso dalla Chillemi. L’ultima puntata, dunque, dovrebbe andare in onda giovedì 15 maggio 2025.

Che Dio ci aiuti 8: cosa vedremo nell’ultima puntata

Nel finale di stagione di Che Dio ci aiuti 8, Suor Azzurra e Lorenzo saranno impegnati a risolvere i problemi della Casa Famiglia ma saranno anche in ansia per la decisione del Tribunale che dovrà confermare l’abilitazione della casa-famiglia o disporne la chiusura definitiva. Nell’ultima puntata, inoltre, tornerà anche Suor Angela che, però, causerà problemi a Suor Azzurra che, insieme a Lorenzo, proverà ad aiutarla..

Suor Angela, infatti, sarà fermata con della droga sotto la toga. Sarà un momento estremamente complicato per suor Angela che, però, potrà contare sul totale appoggio di Suor Azzurra che farà di tutto per aiutarla e dimostrare la sua innocenza. L’appuntamento, dunque, è per il 15 maggio con l’ultima puntata di Che Dio ci aiuti che, probabilmente, sarà confermato anche per la nona stagione.

