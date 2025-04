Chiamamifaro e Senza Cri sono le due concorrenti di Amici 24 arrivate al ballottaggio per l’eliminazione alla fine del quarto serale. Chi tra le due sarà eliminata appare però già palese a chi da anni segue il talent condotto da Maria De Filippi. Le mosse della giuria, quest’anno composta da Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio, non hanno finora stupito in modo particolare. Tutti i concorrenti che al pomeridiano non hanno brillato o sono entrati per ultimi nella scuola sono stati i primi ad uscire dal serale. Ma in questo caso, entra in campo un altro fattore: la squadra di appartenenza.

Chiamamifaro fa parte della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che al serale di Amici 24 hanno portato ben sette allievi (contro i quattro delle altre squadre). Allievi considerati anche tra i più forti dell’edizione in corso, almeno stando al percorso fatto durante il pomeridiano.

Dopo l’uscita degli allievi più in bilico al pomeridiano e gli ultimi arrivati ad Amici 24 – vedi Asia e Raffaella – le squadre di Pettinelli-Lettieri e Cuccarini-Lo sono in forte squilibrio rispetto a quella di Zerbi e Celentano, che conta ancora 6 allievi (contro i 2 dei Cucca-Lo, per esempio). È chiaro che l’eliminazione di Senza Cri acuirebbe ulteriormente questo squilibrio, rendendo anche impossibile una sfida avvincente tra squadre per le prossime puntate. Il che mette inevitabilmente a rischio Chiamamifaro anche se, secondo molti spettatori di Amici 24, meriterebbe di rimanere in gara più della rivale al ballottaggio. L’allieva di Zerbi, insomma, sconterebbe anche una situazione di totale squilibrio delle squadre: la sua eliminazione servirebbe a non stroncare la gara già alla quarta puntata del serale.

