Il ballottaggio per l’eliminazione del sesto serale di Amici 24 porta brutte notizie per tutti i fan delle coppie nate quest’anno in casetta, perché dopo Alessia e Luk3 e Francesca e Jacopo Sol, a dividersi sono anche Trigno e Chiara Bacci. Il cantante della squadra di Anna Pettinelli e la ballerina del tram di Alessandra Celentano sono finiti entrambi in eliminazione e uno dei due dovrà abbandonare definitivamente la gara. Ma chi dei due e, soprattutto, perché?

Probabilmente, all’inizio di questo serale (e anche prima che iniziasse) non avremmo avuto alcun dubbio nel fare il nome di Trigno come possibile eliminato, eppure le cose, arrivati al sesto serale, sono notevolmente cambiate. Pur essendosi dimostrati due grandi talenti, la loro crescita in queste puntate è stata differente.

Chiara Bacci eliminata ad Amici 24? Ecco perché potrebbe spuntarla Trigno

Chiara Bacci ha mostrato tutto nel corso di queste sei puntate del serale di Amici 24. È riuscita sicuramente a mostrarsi un po’ più sicura delle sue doti e del suo talento rispetto alla fase del pomeridiano, ma non ha mostrato una crescita drastica, sorprendente. Al contrario di quanto ha fatto invece Trigno, che ha finalmente avuto occasione di mostrare tutte le sue doti interpretative e la sua originalità.

Trigno ha mostrato una crescita di puntata in puntata, ed è chiaro che può ancora dare molto al serale, non essendo esploso del tutto. Anche il favore della giuria è cambiato nel corso delle settimane: pur essendo stato un percorso più altalenante, Trigno è riuscito a sorprendere davvero in alcune occasioni, cosa che Chiara non è riuscita a fare, pur mantenendosi sempre su un ottimo livello. Ed è proprio questo che, alla fine del sesto serale, potrebbe premiare il cantante e portare la giuria ad eliminare la ballerina. Non è comunque da escludere che arrivino per le importanti proposte lavorative per il dopo Amici. D’altronde, l’altro fattore da considerare è che Chiara ha assicurato un futuro brillante fuori dal programma, mentre Trigno può ancora affermarsi nel talent.

