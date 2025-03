Anche le amicizie che sembrano più solide possono vivere dei momenti di crisi, soprattutto se ci si trova nella Casa del Grande Fratello. Lo sanno bene Chiara e Zeudi, la cui amicizia ha vissuto un vero e proprio scossone causato da una lite. Ma cosa è successo tra le due modelle? Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, fino a pochi giorni fa, formavano un trio di amiche con Shaila Gatta, avvicinatasi ancor di più alle due dopo la rottura con Lorenzo Spolverato.

Gli equilibri sono però notevolmente cambiati con la riappacificazione tra Shaila e Lorenzo, che sono tornati ad essere una coppia. Gli ‘schieramenti’ sono dunque cambiati: Shaila si è dissociata dall’atteggiamento ostile di Zeudi nei confronti di Lorenzo, lasciando invece Chiara nel mezzo. Quando Zeudi ha voluto appoggio contro Lorenzo, non ha però trovato Chiara dalla sua parte, d’altra parte influenzata non solo dal rapporto che ha con Spolverato, ma anche dalle parole critiche di Shaila contro la Miss Italia.

Chiara e Zeudi, amicizia in crisi al Grande Fratello dopo le critiche di Shaila Gatta

In una chiacchierata con Chiara Cainelli, Shaila Gatta ha accusato Zeudi di essere una stratega e non una vera amica: “Lei è forte solo quando è spalleggiata e si è arrabbiata con te perché tu non l’hai fatto, lei non vuole un’amica, vuole un’alleata”, ha detto all’amica. Un discorso che sembra aver fatto presa su Chiara, che di fronte alle pretese di Zeudi si è quasi sentita offesa. Ne è scaturita una lite che ha allontanato le due amiche che, sono nelle ultime ore, si sono riavvicinate e sono riuscite a far pace, tra le lacrime di Zeudi che ha fatto più di una volta a Chiara le sue scuse. A sorpresa, anche Alfonso D’Apice, fidanzato di Cainelli, si è schierato dalla parte di Zeudi, sottolineando come lei sia l’unica amica sincera della ragazza nella Casa del Grande Fratello.