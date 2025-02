Un episodio che segue altre due epiloghi infausti di questa stagione di Uomini e Donne quello della tronista Chiara Pompei, la quale si è ritrovata messa alle strette dall’ex fidanzato Riccardo Sparacciari, “colpevole” di aver rivelato tutto sui social rispetto alla loro frequentazione. E così, dopo il trono finito male di Alessio Pecorelli, Michele Longobardi e Francesca Sorrentino, non c’è il tre senza il quattro. Chiara Pompei abbandona il programma a testa bassa dopo un invito di Maria De Filippi a dire tutta la verità.

Anticipazioni Uomini e Donne, puntata 25 febbraio 2025/ Mario Cusitore smascherato: Gianni Sperti lo attacca

In un video di ben 34 minuti pubblicato su Witty Tv, viene mostrata la triste scena di una tronista apparsa inizialmente come una ragazza sincera, diversa dalle altre e curiosa di innamorarsi mentre viene messa a confronto con chi rivela l’altra faccia della medaglia. Eppure, la padrona di casa ha cercato di mettere qualche toppa all’imbarazzante situazione affermando che a 23 anni si può sbagliare. Se è vero che in giovane età gli errori si possono commettere, è vero anche che i social sono stanchi delle prese in giro alla redazione di Uomini e Donne, che ogni giorno si impegna per far funzionare la catena di montaggio tra tronisti e corteggiatori. Ma andiamo subito a scoprire perchè Chiara Pompei ha abbandonato il dating show e le dichiarazioni in puntata.

Come è finito il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne? Interviene Maria De Filippi/ "Dì la verità..."

Chiara Pompei, la confessione di Riccardo Sparacciari a Uomini e Donne: “Non gliel’ho mai detto ma…”

“Ho capito di essere innamorato di lei“. Così Riccardo Sparacciari parla davanti a tutti di Chiara Pompei, dichiarando di non aver mai avuto il coraggio di dirglielo prima. Appena entrato in studio, il ragazzo (che ha provato a diventare tentatore di Temptation), racconta anche di un meraviglioso viaggio a Malaga con la tronista. Maria De Filippi prende poi in mano la situazione e li invita ad uscire per toglierli dall’imbarazzo, consigliando loro di parlarsi fuori dallo studio e di prendere una decisione.

Uomini e Donne, Maria De Filippi liquida il trono di Chiara ed evita la figuraccia/ Cosa non si vedrà in tv

Una volta rientrata, Chiara Pompei confesserà di provare ancora dei sentimenti per il giovane: “Quando l’ho visto, mi è preso un colpo come la prima volta”, dice. Così, la decisione di abbandonare Uomini e Donne in maniera definitiva per rispetto dei corteggiatori venuti a conoscerla. Intanto, Gianni Sperti e Tina Cipollari si diranno contrari a questa scelta e la inviteranno invano a fermarsi. E un altro trono rimane vuoto, con Gianmarco Steri che invece pare aver iniziato un percorso pieno di emozioni e quantomeno, di tanta sincerità.