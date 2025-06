Isola dei famosi 2025, doppia eliminazione nella puntata di questa sera: ecco perché

In attesa della nuova puntata dell’Isola che andrà in onda questa sera, 4 giugno 2025 sempre in prima serata su Canale5, nelle scorse ore attraverso i suoi profili social il reality ha annunciato un’importante novità: la doppia eliminazione. Perché ci sarà la doppia eliminazione all’Isola dei famosi 2025? In molti hanno ipotizzato che ciò sia legato alla sempre più plausibile alla chiusura anticipata del reality condotto da Veronica Gentili a causa degli ascolti sempre più bassi e, in certo senso, questo è sicuramente uno dei motivi.

Tuttavia in queste ore molti portali, tra cui Biccy, hanno lanciato un’interessante supposizione sostenendo che il motivo principale del perché ci sarà la doppia eliminazione all’Isola dei famosi 2025 nella puntata di stasera sia un altro. La produzione vorrebbe provare a riempire ‘l’ultima spiaggia’ con più di un naufrago in modo che si possano creare delle dinamiche. Nella scorsa puntata, infatti, ad Alessia Fabiani era stato proposto di rimanere all’ultima spiaggia ma la naufraga ha rifiutato preferendo tornare a casa dai suoi figli. Del resto per affrontare le intemperie dell’Isola è meglio essere almeno in due e non da soli.

Perché ci sarà la doppia eliminazione all’Isola dei famosi 2025: creare nuove dinamiche per alzare gli ascolti?

Del resto già attraverso i proprio profili social il reality annunciato che il televoto flash a sorpresa ‘stravolgerà gli equilibri sull’Isola’ aggiungendo che Dino Giarrusso, Mario Adinolfi e Patrizia Rosetti non saranno gli unici a rischiare di dovere lasciare Cayo Cochinos. Tuttavia il problema di questa edizione è un altro: i tantissimi ritiri. In questa edizione, molto di più rispetto alle altre, i naufraghi non riescono ad ambientarsi alla vita sull’Isola e dopo i sei ritiri dei giorni scorsi anche altri concorrenti minacciano di lasciare come Mario Adinolfi, già stanco e provato, e Patrizia Rossetti che alla soglia dei 70 anni e con un forte dolore al piede non resisterà a lungo. Entrambi sono in nomination ed è quasi certo che, qualora uno dei due venisse eliminato, non accetterebbe di rimanere da solo all’ultima spiaggia è per questo che si è optato per la doppia eliminazione all’Isola dei famosi 2025?