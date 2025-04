Salta la messa in onda di Cinque Minuti, la trasmissione di Bruno Vespa. Il programma affidato al noto conduttore e giornalista, volto storico di Porta a porta, non andrà in onda come di consueto a causa di una diretta allungata del TG1, che trasmetterà una lunga intervista al campione di tennis Jannik Sinner. Il numero uno del mondo torna a parlare al TG1 dopo la fine della squalifica in merito al caso Clostebol e racconterà le sue verità in una messa in onda inedita, di fatto allungando anche la puntata e ritardando il game show di Stefano De Martino, Affari Tuoi, che partirà intorno alle 20.50 e non come di consueto verso le 21.35-21.40, stacchi pubblicitari annessi.

Tra gli stralci delle dichiarazioni circolate da Jannik Sinner, il fuoriclasse ha raccontato come ha vissuto la fase della squalifica negli ultimi tempi: “Come mi sono sentito io in campo non è il modo in cui un giocatore si dovrebbe sentire, perché noi ci alleniamo tanto per poi divertirci quando giochiamo una bella partita. Per me questo divertimento giorno dopo giorno è andato un po’ via, perché ho pensato ad altre cose” le parole di Jannik Sinner nella versione prolungata del TG1.

Cinque Minuti non va in onda: ribaltone su Rai1

Se Affari Tuoi e Stefano De Martino andranno comunque in onda con una versione ridotta rispetto al solito, va peggio a Bruno Vespa e alla sua trasmissione Cinque Minuti. Il programma infatti non andrà in onda come di consueto sul piccolo schermo, con le interviste del padrone di casa a membri della politica e volti noti della tv italiana.

Un cambio di programma dell’ultimo minuto per far posto alla grande esclusiva di Rai1 con Jannik Sinner.