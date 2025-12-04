Perchè Cinzia e Rocco si sono lasciati? La verità dopo Uomini e Donne raccontata a Lorenzo Pugnaloni nel format CasaLollo.

Cinzia Paolini e Rocco Bruno erano usciti insieme da Uomini e Donne ma i fan del programma di Maria De Filippi sanno bene che le cose non sono andate come si sperava. Dopo poco, nonostante avessero dichiarato un grande amore, si sono lasciati. Nelle ultime ore Lorenzo Pugnaloni ha raccontato il motivo della rottura, dato che dall’ultima puntata dell’uscita insieme fino a quella andata in onda dopo la registrazione, la loro storia era già finita.

Nel format di CasaLollo Rocco ha raccontato i retroscena sulla rottura: secondo il cavaliere, Cinzia era partita per Napoli con suo figlio, e da lì è subito partito un litigio. L’uomo le aveva sconsigliato di venire in auto, e l’aveva intimata di prendere i mezzi per arrivare da lui. Una discussione apparentemente banale, ma che è stata l’inizio di un effetto domino che non ha lasciato scampo alla coppia.

Cinzia e Rocco, la dama risponde alle accuse: “Tutto vero, l’ho anche bloccato“

Rocco racconta a Lorenzo Pugnaloni che Cinzia lo ha trattato male dopo averlo raggiunto a Napoli: “io ti mando a quel paese in qualsiasi momento”, gli ha detto durante la discussione, e successivamente ha girato i tacchi ed è andata via. Non solo, in seguito al piccolo alterco, la dama di Uomini e Donne lo ha anche bloccato su Whatsapp e da quel giorno i due non si sono più sentiti.

Lorenzo Pugnaloni ha poi contattato Cinzia, la quale ha confermato tutto: lo ha bloccato su Whatsapp e se n’è andata, ma a CasaLollo non ha voluto dare ulteriori spiegazioni dicendo che in questo periodo preferisce stare in silenzio.