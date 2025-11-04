La verità sulla fine della relazione tra Ciro Solimeno e Martina De Ioannon con il primo che commenta le voci sul tradimento a Uomini e Donne.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon si sono lasciati per un tradimento? Nell’annunciare la fine della relazione, sia Ciro che Martina avevano spiegato che tra di loro c’è sempre stato rispetto e che i motivi della rottura erano legati a dinamiche di coppie. Dopo la diffusione della notizia sulla frequentazione tra Martina e Gianmarco Steri, tuttavia, ha sollevato dubbi non solo nel pubblico di Uomini e Donne, ma anche in Ciro che ha cominciato ad avere dubbi sull’imminente frequentazione di Martina e Gianmarco.

Nel corso del primo confronto nello studio di Uomini e Donne al quale non ha partecipato Martina, Gianmarco ha chiarito le tempistiche svelando di aver visto Martina quindici giorni dopo la fine della relazione tra lei e Ciro Solimeno e aggiungendo che, a sua volta, la sua storia con Cristina Ferrara era finita ancora prima. Ciro, infatti, ha svelato che la storia con Martina è finita il 27 settembre mentre Gianmarco ha aggiunto che il primo incontro con la De Ioannon risale a metà ottobre smentendo così i rumors su un presunto tradimento.

Ciro Solimeno e Martina De Ioannon: la verità sulla rottura a Uomini e Donne

Nel corso della puntata di Uomini e Donne del 4 novembre 2025, Martina si presenta in studio insieme a Gianmarco Steri salutando tranquillamente Ciro Solimeno e spiegando di aver rifiutato il primo invito perché voleva chiarire da sola con Ciro per rispetto nei confronti della loro storia. Ciro, poi, torna sul presunto tradimento e ammette che, dopo averci pensato, non può parlare di tradimento in quanto tale.

“Io le parole di Maria le ho prese con la pinza. Cosa cambia se dice se c’è stato o meno il tradimento? Alla fine non è più mia e non cambia nulla”, le parole di Ciro.

