Perché Claudio Amendola e Francesca Neri si separano?/ Accordo raggiunto e…

Claudio Amendola e Francesca Neri si separano: documenti depositati in Tribunale

Dopo i rumors e le indiscrezioni estive, ora il matrimonio tra Claudio Amendola e Francesca Neri è destinato ai titoli di coda. La coppia si è separata e, stando a quanto riporta Il Messaggero, avrebbe già raggiunto un accordo extragiudiziale. I documenti sarebbero già stati depositati nelle cancellerie di viale Giulio Cesare, sul tavolo di un giudice del Tribunale civile di Roma. La decisione sembra dunque presa e, avendo già trovato l’accordo, la coppia ha tutta l’intenzione di chiudere la propria storia d’amore nella maniera più pacifica.

I CASSAMORTARI/ La commedia di Amendola sfida temi scomodi

Vi è comunque una correlazione non indifferente tra questa separazione e quella, chiacchieratissima, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Claudio Amendola avrebbe infatti lo stesso avvocato dell’ex calciatore, ovvero Antonio Conte, mentre Francesca Neri è sostenuta da Paola Friggione. Inoltre la coppia avrebbe raggiunto l’accordo, a differenza invece della coppia Totti/Blasi che continua a far parlare di sé.

Claudio Amendola e Francesca Neri si sono lasciati?/ Lui paparazzato con...

Claudio Amendola e Francesca Neri: i dettagli e i presunti motivi della rottura

La storia d’amore tra Claudio Amendola e Francesca Neri in realtà si era già conclusa quest’estate. Come riferisce Il Messaggero, infatti, l’attore aveva già preso la decisione a luglio di lasciare la casa in cui viveva con la moglie per andare a vivere da solo. Stando agli accordi raggiunti, la casa rimarrebbe all’attrice, che riceverà anche un tot mensile di mantenimento. L’attore inoltre si occuperà economicamente del figlio Rocco, 23 anni, nato dal loro matrimonio.

Le prime voci di crisi sulla coppia si erano diffuse in agosto, ma erano state prontamente smentite da Claudio Amendola in un’intervista al settimanale Di Più Tv. Ad oggi le motivazioni della rottura non sono note, sebbene Dagospia quest’estate abbia avanzato l’ipotesi che nella vita dell’attore ci fosse una nuova donna. Ed effettivamente, poche settimane fa, il volto dei Cesaroni è stato paparazzato assieme ad una misteriosa donna dai capelli biondi. La verità al momento non è ancora stata svelata.

Pensavo fosse amore invece era un calesse/ Su Rete 4 il film di e con Massimo Troisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA