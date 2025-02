La prima puntata della nuova stagione di ‘Detectives‘ si soffermerà (tra gli altri) sul caso di Ilenia Fabbri fatta brutalmente uccidere nel febbraio del 2021 dall’ex marito Claudio Nanni e che solamente lo scorso anno ha ricevuto la giustizia che meritava con la condanna di entrambi all’ergastolo confermata dalla Cassazione nel gennaio 2024: larga parte delle indagini sulla morte della 46enne si concentrò sul movente potesse aver guidato Claudio Nanni e proprio grazie a questo filone – e alla confessione del sicario – si arrivò alla piena condanna per entrambi.

Prima di arrivare al movente di Claudio Nanni – però – vale la pena fare un salto indietro nel tempo fino al febbraio del 2021: attorno alle 6 del mattino, infatti, dopo che l’ex marito passò dall’abitazione di Fabbri per prelevare la figlia con la quale sarebbe dovuto andare a comprare un’auto usata, venne raggiunta da un uomo ignoto – poi riconosciuto essere il sicario Pierluigi Barbieri, amico dell’ex marito – che la uccise con un singolo fendente al collo; mentre solamente grazie alla presenza in casa della fidanzata della figlia venne lanciato immediatamente l’allarme e – di conseguenza – avviate le indagini.

Perché Claudio Nanni fece uccidere l’ex moglie Ilenia Fabbri: le ipotesi

Il primo dubbio che ha fatto muovere gli inquirenti verso la figura di Claudio Nanni fu relativo ad una denuncia per maltrattamenti — poi archiviata – presentata dalla ex moglie Ilenia Fabbri nei suoi confronti già nel 2017, oltre che ad un testimone che raccontò di averlo sentito promettere che “mando qualcuno a farle la festa” dopo l’uscita dallo studio di un avvocato che stava curando la pratica di divorzio e di un altro contenzioso legale di natura lavorativa presentato da Ilenia Fabbri sempre nei confronti dell’ex marito; mentre fu la piena confessione di Barbieri – il successivo 8 marzo – a mettere un punto definitivo all’indagine.

Proprio quel contenzioso legale sarebbe – secondo gli inquirenti – sarebbe il reale movente di Claudio Nanni: indagando nel loro passato, infatti, gli inquirenti hanno scoperto che Ilenia Fabbri avrebbe a lungo lavorato nell’officina dell’ex marito, chiedendo dopo il licenziamento un risarcimento da 500mila euro per gli stipendi mai ricevuti e per la vendita della gelateria che gestivano a sua insaputa, sul quale sarebbe dovuta arrivare la sentenza qualche giorno dopo l’omicidio; così come era già stato appurato che nonostante il suo desiderio di vendere l’ex casa coniugale – dal valore di altri 300mila euro -, la donna ne aveva ottenuto l’assegnazione dal tribunale.