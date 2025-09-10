Tutta la verità sulla fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina non stanno più insieme da diverso tempo ed entrambi hanno una nuova vita sentimentale. L’influencer e il leader de Le Vibrazioni, tuttavia, continuano ad essere legati dalla figlia Nina che, oggi, vive a Roma con Clizia, il marito di quest’ultima Paolo Ciavarro e il fratellino Gabriele. Quando, tuttavia, si parla di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina c’è chi si chiede, ancora oggi, perché il matrimonio tra i due sia finita. I due si sono sposati a giugno del 2015 e nell’agosto dello stesso anno è nata la figlia Nina. I due, durante il periodo del loro matrimonio, hanno anche partecipato insieme come concorrenti a Pechino Express.

Dopo la fine del matrimonio, Clizia ha deciso di aprire un nuovo capitolo professionale accettando di partecipare al Grande Fratello Vip che gli ha permesso di diventare un personaggio televisivo ma anche di trovare l’amore in Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina: la fine del matrimonio e il gossip su Riccardo Scamarcio

La fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina ha portato con sé un gossip che ha coinvolto anche Riccardo Scamarcio. Le voci su un presunto tradimento sono state smentite da Clizia Incorvaia e tra quest’ultima e Francesco Sarcina ci sono stati scambi di accuse. Oggi, i due hanno due vite totalmente diverse e separate.

L’incontro con Paolo Ciavarro ha portato Clizia Incorvaia a stravolgere la propria vita. Dopo aver lasciato Milano, si è trasferita a Roma, dove attualmente vive e dove sta crescendo non solo Gabriele, frutto dell’amore con Ciavarro, ma anche Nina. Dall’altra parte, anche Francesco Sarcina è diventato nuovamente papà dopo l’addio alla Incorvaia in seguito all’incontro con la modella di origini messicane Nayra Garibo, che nel dicembre 2021 dà alla luce la seconda figlia del cantante: Yelaiah.

