Perché Clizia Incorvaia è stata denunciata dall'ex marito Francesco Sarcina? Accuse per le foto della figlia Nina sui social: la replica

Guai all’orizzonte per Clizia Incorvaia che il 17 dicembre 2025 dovrà comparire a processo a seguito della denuncia presentata dall’ex marito Francesco Sarcina, il frontman delle Vibrazioni, nei mesi scorsi davanti la Procura di Roma. Perché Clizia Incorvaia è stata denunciata dall’ex marito Francesco Sarcina? Il motivo è presto detto ed ha a che fare con la loro figlia Nina, che oggi a 9 anni. L’avvocato del cantante ha rivelato che il suo assistito rivendica il suo ruolo genitoriale.

«I fatti per noi sono chiari. Il mio assistito rivendica il suo ruolo genitoriale. Lui non vuole che l’immagine della figlia venga esposta sui social in maniera incontrollata, la legge prevede il consenso dei genitori per pubblicare le immagini», ha dichiarato all’Adnkronos l’avvocata del cantante, Maria Paola Marro. Francesco Sarcina nella denuncia contro l’ex moglie Clizia Incorvaia l’accusa di pubblicare ripetutamente foto della loro figlia senza il suo consenso per promuovere marchi commerciali. A sostegno delle sue accuse Sarcina ha anche portato dei messaggi in cui chiedeva all’ex moglie di interrompere le collaborazioni commerciali ma in tutta risposta Clizia rispondeva: «Io la campo grazie ai brand di moda e pago la scuola, vestiti, etc».

L’avvocato di Francesco Sarcina sulla denuncia all’ex moglie Clizia Incorvaia hanno aggiunto: “Il mio cliente rivendica il diritto di esercitare il proprio ruolo genitoriale e di porsi a difesa dell’eventuale sfruttamento anche economico dell’immagine della figlia che, come quello di ogni altro minore, necessita di un controllo e tutela da parte delle autorità giudiziarie preposte e non può essere ad appannaggio di un solo genitore e a proprio vantaggio”. Per il momento l’influencer non ha replicato, lo farà nella puntata di oggi de La volta buona? Già passato il musicista l’aveva denunciata ed in quell’occasione la Incorvaia aveva prontamente replicato sui social: “Provo un senso di vergogna davanti a chi, pur di colpire l’altro genitore, non riflette sul danno che potrà provocare a un figlio che un giorno leggerà tutto questo. Le parole restano, e feriscono più dei fatti. Se io, fino ad oggi, ho taciuto e ho omesso l’impossibile, l’ho fatto solo per proteggere mia figlia” Aggiungendo che pubblicare foto della quotidianità dei figli non significa esporlo o sfruttarli