Perché le coppie di Temptation Island 2025 hanno ancora i profili social chiusi? C'entra la prossima edizione del Grande Fratello di Simona Ventura

Perché le coppie di Temptation Island 2025 non sono ancora tornate sui social? È questa la domanda che molti utenti e telespettatori del reality delle coppie di Filippo Bisciglia si stanno ponendo in questi giorni. È infatti prassi che, con la fine della messa in onda di Temptation, i protagonisti del programma possano finalmente riaprire i propri profili social e tornare attivi. Cosa che, tuttavia, non è accaduta ancora, nonostante il programma sia finito da una settimana. La spiegazione potrebbe essere un voluto allungamento, nel contratto, del periodo di assenza dai social dopo lo show, ma nelle ultime ore si sta facendo spazio un’altra ipotesi.

Pare, infatti, che questo prolungato silenzio sia collegato alla prossima edizione del Grande Fratello, che sarà condotta da Simona Ventura. Stando a quanto fa sapere Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo profilo Instagram, ci sarebbe la possibilità di ritrovare nel cast proprio dei volti dell’ultima edizione di Temptation.

Concorrenti di Temptation Island 2025 nel cast della prossima edizione del Grande Fratello?

“Il Grande Fratello di Simona Ventura avrà anche personaggi semi noti (non vipponi, per intenderci)”, ha fatto sapere la fonte, spiegando che probabilmente ci sarà anche “qualcuno da Temptation Island (ecco perché si vuole evitare di farli diventare influencer mezzo secondo dopo la fine del programma)”.

Ma non è tutto: l’idea del nuovo Grande Fratello sarà quella di un’edizione ‘senza etichette’, dunque né Vip, né Nip, che avrà al centro soltanto una priorità, le storie dei protagonisti. “Sarà un’edizione cercatrice di storie ma anche di dinamiche che siano in grado di catturare l’attenzione del pubblico.”, ha scritto Pugnaloni nella sua segnalazione. I lavori per il cast sono attualmente ancora in corso, e non è dunque da escludere che ci siano anche volti da Temptation Island.

