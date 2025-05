Cosimo Dadorante e l’addio a Uomini e donne

L’avventura di Cosimo Dadorante nello studio di Uomini e Donne finisce oggi, venerdì 9 maggio 2025. Nel corso della puntata odierna, Maria De Filippi inviterà Tina Cipollari ad accomodarsi sul trono annunciando la sua scelta. Nella scorsa puntata, dopo aver mandato in onda l’esterna fatta in campagna con Tina nei panni di una contadina, Maria De Filippi aveva invitato la bionda opinionista a prendere una decisione sul futuro del suo trono. Tina, così, aveva accolto la richiesta della conduttrice annunciando di essere ormai sicura della scelta che avrebbe annunciato nella successiva puntata.

Quel momento arriva proprio oggi e Tina svela di voler concludere il trono senza scegliere. Con Cosimo non è scattata la scintilla e il trono della Cipollari finisce senza una scelta. La bionda opinionista, così, è ancora ufficialmente single.

La reazione di Cosimo Dadorante alla decisione di Tina Cipollari

Nessun dramma da parte di Cosimo Dadorante che, sempre allegro e ottimista, accoglie e accetta la decisione di Tina a cui lascia aperta la porta qualora, in futuro, dovesse aver bisogno di qualsiasi cosa. Se, dunque, l’amore tra Cosimo e Tina non è nato, in compenso, è nato un rapporto d’amicizia basato sul reciproco rispetto. L’imprenditore, così, prima di salutare tutti, consegna regali. Oltre ad un nuovo dono per la stessa opinionista, Cosimo porta regali anche a Gianni Sperti, Tinì Cansino e Maria De Filippi.

Quello di Cosimo a Uomini e Donne, però, potrebbe essere solo un arrivederci. Il 47enne, infatti, potrebbe tornare nella prossima stagione televisiva come cavaliere del trono over. La sua presenza garantirebbe allegria ed entusiasmo all’interno della trasmissione. Per il momento, tuttavia, l’avventura di Cosimo a Uomini e Donne è ufficialmente finita.