Perché Costanza non va in onda oggi, 23 marzo 2025? Slitta la data d’inizio

Il tanto atteso passaggio di testimone tra la Sostituto Procuratore Imma Tataranni e la paleopatologa Costanza Macallè non ci sarà. Dopo il finale che ha lasciato l’amaro in bocca ai telespettatori del personaggio interpretato da Vanessa Scalera oggi sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Costanza, fiction di Rai1 con protagonista Miriam Dalmazio e tratta dai romanzi di Alessia Gazzola ed il invece il debutto è slittato. Perché Costanza non va in oggi, 23 marzo 2025? Il motivo è presto detto, Rai1 ha deciso di lasciare spazio alla partita di Nation League Italia-Germania

L’Italia di Luciano Spalletti, infatti, scende in campo contro la Germania nei quarti di finale della Nations League e per l’attesissima partita la Rai ha deciso di far slittare la data d’inizio della fiction di Rai1. Quando andrà in onda? Salvo cambiamenti improvvisi e imprevisti di palinsesto la serie verrà trasmessa a partire da domenica prossima 30 marzo 2025 e non è tutto perché a causa dello slittamento la prossima settimana ci sarà un raddoppio. La prima puntata andrà in onda domenica e la seconda il giorno successivo, lunedì 31 marzo 2025. È possibile seguire le puntate anche in diretta streaming ed on demand sul sito Raiplay.

Anticipazioni Costanza, fiction di Rai1 con Miriam Dalmazio: nuova vita dalla Sicilia a Verona

Svelato perché Costanza non va in onda oggi, 23 marzo 2025 e a quando slitta la prima puntata non resta che rivelare a grandi linee le anticipazioni Costanza. La fiction di Rai1 come il titolo stesso suggerisce narra le vicende di Costanza Macallè (Miriam Dalmazio) è un giovane medico di trent’anni che decide di lasciare la sua terra natia, la Sicilia, per trasferirsi a Verona, alla ricerca di nuove opportunità professionali. Vince un concorso come paleopatologa, ovvero colei che studia i resti umani di ossa centenarie per scoprire malattie del passato. La trama ruota anche attorno alla sua vita privata, madre single di Flora, dopo la fine del suo matrimonio con Marco ritroverà l’uomo proprio a Verona e si impegnerà a ricostruire con lui un rapporto. La data inizio di Costanza, fiction di Rai1 è per domenica 30 marzo 2025 e consta di otto episodi divisi in quattro puntate.