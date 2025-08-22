Cristian Totti lascia il calcio giocato e imbocca un nuovo percorso professionale rimanendo sempre in ambito sportivo.

Cristian Totti, figlio maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi, ha scelto una strada che molti non si sarebbero aspettati. Dopo aver seguito le orme del celebre padre e intrapreso la carriera da calciatore, il giovane ha deciso di lasciare il campo per dedicarsi a qualcosa di completamente diverso. La notizia ha attirato immediatamente l’attenzione dei media con molti curiosi che stanno cercando di capire cosa spinga un ragazzo di soli 19 anni a voltare pagina così drasticamente.

Per mesi, Cristian ha giocato con impegno e passione, cercando di farsi strada nel mondo del calcio professionistico. La sua ultima esperienza con l’Olbia, però, si è conclusa con la risoluzione del contratto, segnando di fatto la fine di questa fase della sua vita sportiva. Nonostante la giovane età, il figlio del campione giallorosso sembra avere le idee chiare: il calcio rimarrà una passione, ma il futuro lavorativo prenderà una direzione diversa.

I motivi della sua scelta non sono stati ufficialmente svelati, ma alcuni elementi lasciano intuire un progetto più vicino alla famiglia e ai valori che Francesco e Ilary hanno sempre trasmesso ai figli. Cristian, infatti, non abbandona completamente il mondo del pallone: la sua nuova avventura lo porta dietro le quinte, all’interno di un ambiente dove può crescere professionalmente e al contempo dare un contributo concreto alla formazione dei più giovani.

Nuova avventura per il figlio dell’ex capitano della Roma

Cristian Totti si avvia ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita, che lo vede impegnato nella Totti Soccer School, la scuola calcio guidata dallo zio Riccardo. Qui, Cristian sarà parte integrante del progetto educativo e sportivo, affiancando figure esperte nella gestione e nell’organizzazione della società.

“Sono contento di avere al mio fianco una figura così giovane, che sono sicuro saprà dare il proprio contributo a 360°. Oltre a questo, si tratta di un altro occhio importante della famiglia Totti all’interno della società”.

Ha dichiarato il direttore generale Claudio D’Ulisse. Il ruolo specifico di Cristian all’interno della scuola non è ancora stato definito, ma la sua presenza rappresenta un passo importante nella continuità degli affari di famiglia. La Totti Soccer School non è una normale scuola calcio: si tratta di un progetto con radici solide e una mission chiara, che punta a formare persone prima di formare atleti. Il percorso educativo e sportivo offerto mira a sviluppare competenze tecniche e umane, lontano da logiche esclusivamente commerciali, con un’attenzione particolare alla crescita personale dei ragazzi.

Per Cristian, questo passaggio rappresenta anche un’occasione per imparare dai professionisti e dallo stesso Francesco, che negli anni ha trasformato la sua esperienza in campo in un modello di gestione e formazione nel calcio giovanile. In questo contesto, il giovane Totti potrà osservare, apprendere e contribuire allo stesso tempo, costruendo una carriera solida e diversa rispetto alle aspettative iniziali.