Perché Cristiano Iovino non ha denunciato Fedez? Spuntano nuovi retroscena/ “Firmato un accordo ma…”

Cristiano Iovino glissa su Fedez a FarWest: nuovi retroscena sull’aggressione e la mancata denuncia

Ieri sera Salvo Sottile nel suo programma FarWest ha dedicato ampio spazio a Fedez parlando di alcune vicende complesse e opache che lo vedono protagonista come la beneficenza e l’aggressione e Cristiano Iovino sulla quale sono emerse testimonianze choc. I diretti interessati non hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito. Il rapper dopo aver rivelato per diverso tempo di non essere presente all’aggressione, incastrato da un video si è trincerato dietro il silenzio e stupisce che lo stesso abbia fatto il personal trainer. E per questi motivi la giornalista presente in studio Candida Morvillo ha avanzato un’ipotesi sul suo silenzio: “Lui viene medicato sul posto, rifiuta di andare al pronto soccorso e soprattutto si rifiuta di denunciare i suoi aggressori. L’unica ipotesi sul tavolo è quella secondo cui il personal trainer e Fedez avrebbero firmato un accorso transattivo in cui il primo si impegna a non denunciare Fedez.”

Perché Cristiano Iovino non ha denunciato Fedez dopo l’aggressione? Dopo essere stato rintracciato dalla giornalista di FarWest si è trincerato dietro il silenzio e per questo motivo la giornalista Rebecca Pecori ha riportato a galla alcune sue storie Instagram in cui, rispondendo alle domande dei follower, ha lasciato intendere che ci sia un accordo con il rapper: “L’accordo sarebbe stato confermato dal diretto interessato che ha risposto alle domande dei follower. Un utente chiede: “Cosa fai di bello con i soldi di Fedez che ti ha pagato per non querelarlo?”. La risposta è: “Forse pago un avvocato più bravo per averne altri”. Poi c’è chi chiede: “Ma è vero che Fedez ha sganciato parecchio?”. Qua lui risponde. “Non è finita qui”. Un altro scrive: “Denuncialo!”. E la risposta è: “No, non conviene denunciare in Italia”. Noi abbiamo provato a contattare il personal trainer, ma senza successo.”

Durante la puntata di FarWest sono venuti fuori altri retroscena sull’aggressione a Cristiano Iovino in cui sarebbe coinvolto Fedez, è stata riportata la testimonianza choc di un testimone che si è definito minacciato e traumatizzato dall’atteggiamento del rapper e dei suoi collaboratori. È intervenuto a parlare anche Naska con cui Fedez a settembre aveva avuto una forte lite finita in rissa con il labbro spaccato di Naska. Ed infine su questa vicenda e soprattutto sul presunto accordo economico tra Fedez e Cristiano Iovino è intervenuta per dire la sua Selvaggia Lucarelli: “Un accordo economico per cui non ha denunciato? Se Fedez potrebbe andare comunque a processo anche senza la denuncia? Sì perché il reato di rissa è procedibile d’ufficio. Lui in qualche modo si è risparmiato altre denunce raggiungendo un accordo. io trovo tutto questo molto sorprendete.”











