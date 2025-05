Cristina Ferrara sparita dai social dopo la scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne

Cristina Ferrara è stata indubbiamente una delle protagoniste della seconda parte della stagione di Uomini e Donne in dirittura d’arrivo. Cristina, arrivata in trasmissione sin dall’inizio del trono di Gianmarco Steri, settimana dopo settimana, ha conquistato sempre più visibilità con le varie segnalazioni e il suo rapporto con Gianmarco con cui non sono mancate le discussioni. Nonostante i vari alti e bassi, Cristina è riuscita a conquistare Gianmarco che, come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, l’ha preferita a Nadia Di Diodato.

Una scelta che il pubblico potrà guardare in prima serata, venerdì 30 maggio 2025 augurandosi che, per quel giorno, Cristina sia tornata ufficialmente su Instagram. Subito dopo la scelta di Gianmarco, il profilo di Cristina è sparito da Instagram e in tanti avevano pensato ad una disattivazione ma la realtà è un’altra e a svelarlo è stata lei stessa.

Cristina Ferrara svela perché è sparita da Instagram dopo Uomini e donne

Da regolamento, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara potranno cominciare a mostrarsi insieme sui social dopo la messa in onda della puntata della scelta a Uomini e Donne. Di fronte ai mancati contenuti di coppia, il popolo del web aveva capito la motivazione ma quando da Instagram è sparito il profilo della corteggiatrice, in tanti hanno cominciato a chiedersi il motivo.

A svelarlo, su Tik tok, è stata la stessa Cristina che ha svelato che le è stato hackerato il profilo e che spera di poterlo riavere. In poche settimane, il profilo di Cristina aveva raccolto tantissimi followers e, a pochi giorni dalla scelta, la Ferrara spera di poter tornare in possesso del suo profilo per condividere i primi contenuti di coppia.

