Cristina Plevani, perché la sua vittoria all'Isola dei Famosi fa riflettere: cosa deve cambiare nei reality

Due settimane fa, mercoledì 2 luglio, Cristina Plevani è stata proclamata vincitrice dell’ultima edizione de l’Isola dei Famosi, conquistando il 49,7% dei voti al televoto finale. Un trionfo che le ha permesso di portare a casa un montepremi complessivo di 100.000 € in gettoni d’oro, di cui ha scelto di donarne la metà in beneficenza, suddividendo la somma tra la Onlus “La Nuova Cordata” e “Medici Senza Frontiere”. Tra l’altro, la sua vittoria è arrivata esattamente 25 anni dopo il trionfo nella prima, storica edizione del Grande Fratello Italia, rendendola l’unica, insieme a Walter Nudo, ad aver vinto entrambi i reality più iconici della televisione italiana.

Cristina Plevani, problemi dopo l'Isola dei Famosi: "Dormo poco e male"/ Confessione a Pomeriggio 5

Ad ogni modo, la sua vittoria ha colto molti di sorpresa. In tanti, infatti, si aspettavano che a contendersi il primo posto sarebbero stati Mario Adinolfi o Teresanna Pugliese, protagonisti di numerosi scontri e con maggiore visibilità durante le puntate. Rispetto a loro, infatti, Cristina è apparsa spesso più defilata, meno coinvolta nelle dinamiche di gruppo e lontana dalle polemiche. Eppure, forse è stato proprio questo approccio più sobrio a conquistare il pubblico.

Cristina Plevani dopo l'Isola dei Famosi: "Ecco perché ho accettato di partecipare"/ "Adinolfi? M'ha stupita"

Cristina Plevani: ecco cosa significa la sua vittoria all’Isola dei Famosi

Il trionfo di Cristina Plevani a l’Isola dei Famosi, per molti inaspettato, potrebbe rappresentare il segnale di un cambiamento nelle preferenze del pubblico. Come evidenziato da Gossip e TV, è il momento di riflettere su cosa cercano oggi davvero gli spettatori italiani in un concorrente di reality, ovvero più autenticità. In effetti, i dati d’ascolto dei reality Mediaset nell’ultima stagione sembrano confermare questa teoria. Difatti, è sempre più evidente che al pubblico non interessino più litigi urlati, dinamiche di coppia forzate o contenuti trash. Al contrario, si premiano figure più vicine alla realtà: concorrenti capaci di esprimere la propria opinione senza filtri, ma lontani dagli eccessi.