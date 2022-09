Perché Cristina Quaranta ha abbandonato la tv?/ “Mi sentivo un pesce…”

Cristina Quaranta svela i motivi che l’hanno portata ad abbandonare la tv: “Mi sentivo…”

Cristina Quaranta ripercorre la sua carriera televisiva. Nella casa del Grande Fratello Vip, Cristina ricorda insieme a Charlie Gnocchi la sua esperienza nel mondo della televisione. Cristina Quaranta ha iniziato la carriera giovanissima in tv da Non è la Rai è passata poi a Domenica In, mentre negli anni successivi è stata la velina bionda di Striscia affiancando la mora Alessia Merz. Parlando con Charlie Gnocchi, Cristina Quaranta ammette però che nella sua carriera ha trovato anche tante difficoltà. La Quaranta ha ammesso: “Io ora cerco il valore aggiunto”. Charlie Gnocchi a quel punto le ha detto: “Io faccio parte di questo mondo dello spettacolo. Sono il fratello di Gene con cui hai lavorato che mi diceva che ha lavorato benissimo con te. Penso che se lui ha detto questo vuol dire che ti voleva bene”.

A quel punto, Charlie chiede a Cristina Quaranta se il mondo della televisione le piace ancora e la risposta è spiazzante. Cristina Quaranta ammette: “Non mi piace più. Prima mi sentivo molto un pesce fuor d’acqua e quando ho deciso di smettere di fare tv non ho deciso di farlo perché nessuno mi cercava più. Sono stata io a voler smettere prima”. Charlie Gnocchi cerca di indagare maggiormente sui motivi che hanno spinto la Quaranta ad abbandonare la televisione. Cristina confida di non essere interessata all’apparenza: “Mi interessano i contenuti”.

Cristina Quaranta ha poi chiamato in causa Luca Salatino. La concorrente del Grande Fratello Vip fa notare a Charlie Gnocchi come Luca Salatino le ricordi lei quando era giovane: “Mi ricorda me quando ero giovane. Mi ha aiutato tanto il fatto che da giovane mi sono trasferita a Milano. Ora la mia mente è milanese ma il mio cuore è romano”. Nella giornata di ieri, Cristina Quaranta ha fatto preoccupare gli altri concorrenti della casa ma anche il pubblico. La regia stava mandando in onda dei video di Elenoire Ferruzzi e Antonella Fiordelisi quando in sottofondo si sono sentite le voci degli altri inquilini che chiedevano aiuto.

Cristina Quaranta era svenuta in diretta tanto che la produzione oltre a chiedere l’intervento medico ha subito staccato con le immagini. Una scena che ha subito suscitato apprensione e grande preoccupazione da parte dei telespettatori e dei fan del reality di Canale 5, che si sono subito scatenati nei commenti sui social. Un comunicato Mediaset ha poi tranquillizzato i fan: “Cristina Quaranta ha avuto un leggero malore. Dopo essere stata soccorsa e visitata dallo staff medico, è rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip”.











