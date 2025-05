Salta l’appuntamento con le piacevoli, intense e ricche interviste di Francesca Fialdini; come di consueto – oggi 18 maggio 2025 – appena dopo Domenica In sarebbe dovuta andare in onda una nuova puntata de ‘Da noi a ruota libera’. Gli appassionati dovranno però fare a meno del salotto del pieno pomeriggio domenicale a causa di un necessario cambio di programmazione per un altro appuntamento degno di nota: la finale degli Internazionali D’Italia 2025 a Roma con Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.

Perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi 18 maggio 2025? In molti se lo saranno chiesto quando, una volta terminata l’ultima puntata di Domenica In, non c’è stato il consueto antipasto di Francesca Fialdini rispetto alle tante interviste di giornata. Il salotto di Rai Uno, stando alle anticipazioni, avrebbe dovuto accogliere una nota coppia del cinema italiano: Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Spazio anche alla musica con Adriano Pappalardo; una buona dose di interviste che sono però appunto saltate per lasciar spazio ad un appuntamento sportivo eccellente e imperdibile con protagonista il nostro Jannik Sinner.

Da noi a ruota libera non va in onda, spazio al tifo per Jannik Sinner agli Internazionali D’Italia 2025

Dopo mezzo secolo, Jannik Sinner si gioca la possibilità di riportare il nostro Paese agli Internazionali d’Italia 2025 a Roma. Ecco perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi 18 maggio 2025; Francesca Fialdini ha lasciato spazio al tennis e ad un’occasione sportiva di assoluto rilievo. Rai Uno offrirà dunque il match integrale tra il nostro campione e Carlos Alcaraz; una finale che sarà condita senza dubbio da colpi da cineteca e che ancor prima del fischio d’inizio è già storia per il valore delle forze in campo. Senza dubbio si affrontano i primi due al mondo e azzardare un pronostico è tutt’altro che agevole; di certo, il tifo – che si concentra su Rai Uno – è tutto per Jannik Sinner.